I’m est le 5e album solo d’Annette Campagne et le 12e dans sa carrière.

Cet album, qu’elle qualifie de folk rock, contient selon elle des morceaux à la fois puissants et optimistes. Elle s’est inspirée de Sheryl Crow et Sarah McLachlan pour composer certaines chansons, qu'elle a trouvées faciles à écrire. « Les chansons sont venues à travers moi, et non de moi », déclare-t-elle.

En plus de ce nouvel album, l’automne de la chanteuse de la Saskatchewan a été riche en récompenses. Elle a reçu un prix Socan à Montréal pour la chanson Inconditionnelle, qu’elle a composée pour le son groupe Hart Rouge. Celle-ci a été entendue plus de 25 000 fois à la radio depuis son lancement.

Je suis la première femme hors du Québec à recevoir ce prix-là. Annette Campagne

Elle a été nommée également dans la catégorie musique spirituelle au Western Canadian Music Awards lors d'une cérémonie qui s‘est tenue le 14 octobre dernier à Kelowna, en Colombie-Britannique. Elle est repartie bredouille, mais elle est fière de cette nomination, souhaitant que la musique spirituelle « soit plus accessible au monde ».

Elle a prévu trois concerts de lancement de son album, dont deux en Saskatchewan : jeudi 18 octobre à l’Artesian de Regina et jeudi 25 octobre au Capitol Music Club de Saskatoon. Ces prestations se tiendront en compagnie de l'auteure spirituelle de Saskatoon, Lauren Heistad.