Un texte de Colin Côté-Paulette

Dans un rapport qui a pris plus de deux ans à concevoir, les auteurs font 23 recommandations déclinées en 98 actions à prendre.

Parmi celles-ci, on parle d'explorer de nouveaux traitements pour la douleur, en couvrant des séances d'acupuncture par exemple. On y recommande d'augmenter la distribution de conteneurs à seringues usagées portatifs, mais on dresse aussi des pistes afin d'abolir la pauvreté en demandant davantage de logements abordables notamment.

Ce rapport qui ratisse large, mais il se veut surtout une coordination des efforts pour lutter contre les problèmes de dépendance de la région.

Brian Lester de l'organisme Regional HIV-AIDS Connection lors de la conférence de presse pour présenter les recommandations le 16 octobre. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

« Les gens aux prises avec une dépendance sont fatigués de toujours devoir répéter leur histoire à chaque organisme vers lesquels ils sont envoyés, c'est frustrant pour eux », explique la directrice de l'organisme London Area Network of Substance Users (LANSU), Tracy Law.

Elle soutient que si ces informations étaient partagées entre les agences, les gens aux prises avec des dépendances seraient plus enclins à aller chercher de l'aide.

« C'est un pas dans la bonne direction », croit Mme Law.

Dan Flaherty est le gestionnaire des communications du Bureau de la santé publique de Middlesex-London. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Aucun cadre financier

Le rapport de 59 pages ne fait toutefois aucune mention de montants nécéssaires à la réalisation des actions proposées.

On se contente d'y indiquer qu'on proposera aux différents niveaux de gouvernement d'accroître leur financement de certains services bénéfiques par rapport à la dépendance.

Des comités devront évaluer les propositions afin d'en estimer le coût.

« On a confiance qu'on va avoir assez d'argent pour payer pour ces services », soutient le gestionnaire des communications du Bureau de la santé publique de Middlesex-London, Dan Flaherty.

Le premier site temporaire d'injections supervisées de l'Ontario, à London, a démarré ses activités en février 2018. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Un centre d'injections supervisées permanent

Lors de la mêlée de presse après la présentation, une des gestionnaires du Bureau de la santé publique, Rhonda Brittan, a indiqué que son organisation état en faveur de l'implantation d'un site d'injections supervisées permanent dans la ville.

Rappelons qu'on ne sait pas encore si le financement de l'actuel site temporaire d'injections supervisées de la rue King sera reconduit. Les responsables de ce site affirment que 37 vies y ont été sauvées depuis février. À moins d'un revirement de situation, site devra cesser ses activités le 31 octobre.

« Si ce n'est pas soutenu par le gouvernement, plus de personnes vont mourir », souligne le directeur de l'organisme Regional HIV/AIDS Connection, Brian Lester.

Dans la dernière décennie, 400 personnes sont mortes à London à cause d'une surdose liée aux opioïdes, selon les données de l'organisme Regional HIV/AIDS Connection.

Le rapport peut être lu ici (en anglais seulement).