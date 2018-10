Facebook interdit déjà de propager des informations erronées à propos de la date ou du lieu où un électeur peut voter, par exemple. Depuis 2016, ces publications sont retirées du réseau social. La compagnie compte maintenant inclure des fausses nouvelles concernant la procédure à suivre avant de voter, comme les pièces d'identité requises.

Facebook sévira aussi contre les fausses nouvelles à propos de la situation aux bureaux de vote, par exemple à propos de la longueur de la file d'attente. Ces publications seront envoyées aux partenaires médiatiques de Facebook pour vérification. Lorsqu'une d'entre celles-ci est jugée fausse, toute personne qui tentera de la partager recevra un avertissement, ainsi qu'un lien vers la vérification.

Le réseau social a aussi créé une nouvelle fonction dans son système de signalement pour permettre aux utilisateurs de signaler spécifiquement des fausses nouvelles électorales.

Débats internes

Selon Reuters, qui s'est entretenu avec des dirigeants de l'entreprise, plusieurs débats internes ont lieu quant aux mesures à mettre en place pour combattre la désinformation pendant la campagne électorale. Certains dirigeants voudraient bannir les liens menant vers du contenu piraté, a affirmé le chef de la cybersécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher. Rappelons que des courriels piratés par des acteurs russes, puis propagés par le site Wikileaks, avaient grandement nui à Hillary Clinton, l'opposante de Donald Trump pendant l'élection présidentielle de 2016.

Certains dirigeants auraient aussi soulevé l'idée de bannir toute publicité à saveur électorale. Cette proposition avait déjà été écartée auparavant par Facebook, qui estimait que cette mesure bénéficiait aux candidats sortants qui disposent de plus de ressources et peuvent se permettre des publicités, souvent plus coûteuses, dans des médias traditionnels.

Facebook s'est toujours gardé de retirer ou de bannir les fausses informations, préférant limiter leur portée et avertir les internautes qui voudraient les relayer.