Les casiers judiciaires des Canadiens inculpés pour possession simple de marijuana ne s’effaceront pas automatiquement au jour de l’entrée en vigueur de la Loi C-45 sur la légalisation du cannabis.

Des fonctionnaires de plusieurs ministères fédéraux ont offert aux journalistes une séance de breffage technique, à la veille de la légalisation officielle de la marijuana.

Ils ont indiqué que le gouvernement n’envisageait pas d’amnistie générale, mais que chaque personne inculpée devra faire individuellement une demande de pardon. Selon une représentante du ministère de la Sécurité publique, Ottawa ne recense pas toutes les condamnations pour possession simple à travers le pays - certaines sont comptabilisées strictement localement - ce qui rendrait compliqué un pardon automatique.

Elle a par ailleurs signalé que seuls les Canadiens qui ont été condamnés pour possession simple de marijuana pourront recevoir un pardon. Les crimes plus graves ne se seront pas considérés comme admissibles.

Comme il y a déjà un important arriéré dans le système de pardons au Canada, Ottawa étudie comment moderniser le processus. Le gouvernement de Justin Trudeau attend la légalisation officielle du cannabis pour annoncer officiellement les modalités du pardon.

Campagne de prévention

Par ailleurs, un responsable de Santé Canada a signalé qu’une nouvelle campagne de prévention sera lancée au jour même de la légalisation du cannabis, demain. Elle sera axée sur la santé et sur la jeunesse.

Ce fonctionnaire a indiqué qu’un feuillet explicatif sur les effets de la marijuana devra accompagner les achats de cannabis au Canada.

Dans ce feuillet, le gouvernement du Canada suggère au consommateur « de commencer avec une petite dose » et d’y aller « lentemen t ». On lui conseille de choisir « des produits à faible teneur en THC » et de consommer « dans un environnement sûr et familier », en présence de personnes de confiance.

On signale également que la durée potentielle des effets de la consommation peut atteindre six heures si le produit est inhalé, et perdurer 12 heures s’il est ingéré.

Parmi les règles de prudence rappelées au consommateur, on peut lire « ne conduisez pas gelé » et « n’allez pas travailler avec les facultés affaiblies ».