À compter du 1er novembre, si vous êtes surpris avec un téléphone portable au volant, la police peut suspendre votre permis de conduire pendant trois jours et vous infliger jusqu'à 672 $ d'amende, et non plus 203 $. Vous risquez également de voir 5 points d’inaptitude ajoutés à votre dossier de conduite.

Cela va coûter très, très cher. Ron Schuler, ministre de l'Infrastructure du Manitoba

La nouvelle amende est semblable à celle que les utilisateurs de cannabis encourent pour avoir fumé de la marijuana en public.

La suspension de permis sera automatique et prendra effet dès le lendemain de l’infraction. En attendant, les conducteurs distraits au volant recevront un permis de conduire temporaire afin de pouvoir rentrer chez eux. S’ils se font arrêter une deuxième fois durant une période de 10 ans, la suspension sera de 7 jours.

Le ministre de l'Infrastructure provincial, Ron Schuler, explique que c'est la hausse, année après année, du nombre d'accidents de la route liés à la distraction au volant qui a convaincu le gouvernement d'augmenter les peines.

Les accidents causés par de la distraction au volant sont passés de 4 780, en 2012, à 15 403, en 2017, indique la Société d'assurance publique du Manitoba.

L'année dernière, 30 personnes ont perdu la vie et 184 personnes ont été grièvement blessées dans des collisions imputables à la distraction au volant.