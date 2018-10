Un texte de Gabrielle de Jasay

L'opération de financement très médiatisée a aussi permis de transformer la sauvegarde du patrimoine en grande cause nationale.

Il s’agit de sauver le patrimoine de proximité comme des églises, des châteaux, des moulins, des fontaines, des théâtres, ou encore des fours à pain.

Les grands monuments ne sont pas visés par cette loterie parrainée par Stéphane Bern, animateur vedette passionné d’histoire. « Mission Patrimoine » a déjà permis, en mobilisant les citoyens, d’identifier 2000 édifices en péril sur l'ensemble du territoire. Dès cette année, 270 sites patrimoniaux seront préservés.

Parmi eux, 18 monuments, considérés comme prioritaires, ont été sélectionnés dans chaque région métropolitaine ou territoire d’outre-mer pour être restaurés grâce à cette nouvelle loterie.

L’opération devrait permettre de récolter de 15 à 20 millions d’euros (22,5 à 30 millions de dollars canadiens).

« Dans chaque village de France, il y a au moins une église à rénover, et les petites communes ont des difficultés pour financer les travaux », explique Célia Verot, directrice générale de la Fondation du patrimoine.

Selon Stéphane Bern, environ 5 % des monuments classés en France sont en péril. L’objectif de la loterie est de faire comprendre aux Français que « le patrimoine appartient à chacun d’entre eux » pour leur donner envie de se mobiliser.

Le Château de Bussy-Rabutin, à Bussy-le-Grand en Côte d’Or. Son propriétaire, Roger de Rabutin, comte de Bussy, connu sous le nom de Bussy-Rabutin (1618-1693) fut général des armées royales de Louis XIV, philosophe, écrivain satirique et libertin, et membre de l’Académie française. Photo : Mission Patrimoine

« Les gens connaissent tous dans leur voisinage un bâtiment qu’ils ne peuvent plus visiter, car il faut le restaurer », affirme Célia Verot, qui collecte des fonds pour préserver le patrimoine local depuis 20 ans.

On a voulu jouer sur la corde de l'attachement au patrimoine local, les dons ne sont pas désincarnés. Célia Verot, directrice générale de la Fondation du patrimoine

Les Français sont très attachés à leurs sites patrimoniaux. Chaque année, 12 millions d’entre eux viennent admirer des monuments exceptionnellement ouverts lors des Journées du Patrimoine, un événement devenu incontournable depuis sa création en 1984.

L’objectif de la loterie « Mission Patrimoine » est de leur faire comprendre qu’ils doivent participer à la sauvegarde de ces sites et bâtiments historiques.

L’État cherche aussi à développer de nouvelles sources de financement, car les montants des travaux sont très importants. Or, chacun peut y prendre part en faisant des dons, mais aussi en participant à des jeux, même avec de très petites sommes.

Ainsi, pour 3 euros (4,50 $), le Super Loto du Patrimoine, doté d’une cagnotte exceptionnelle de 13 millions d’euros (20 millions de dollars), a été tiré juste avant les Journées du Patrimoine, à la mi-septembre. Il est accompagné de billets à gratter « Mission Patrimoine » vendus 15 euros chacun (22,50 $), promettant un gain maximum de 1,5 million d’euros (2,2 millions de dollars).

Ces billets, ornés des monuments à sauver dans chaque région, seront en vente jusqu’à la fin de l’année. Les joueurs ont une chance sur trois de gagner au moins leur mise.

« C’est une façon de faire un don au patrimoine, tout en s’amusant », affirme Patrick Buffard, directeur général adjoint de la Française des jeux, l'équivalent de Loto-Québec.

La participation semble être au rendez-vous. En trois semaines seulement, 5 millions de billets à gratter ont été vendus, soit déjà 40 % du total. Côté tirage, 2,5 millions de Français ont tenté leur chance au Super Loto, ils ont d’ailleurs misé 30 % de plus que pour une loterie habituelle.

« C’est une cause qui a passionné les Français, un événement très populaire qui touche toutes les régions et toutes les couches de la population », se réjouit Patrick Buffard.