Dès le matin du 17 octobre, ça sera donc la loi provinciale qui sera applicable dans ces municipalités. En résumé, le cannabis sera permis là où la cigarette est permise.

Lorsque les règlements municipaux seront adoptés, les consommateurs de marijuana devront être vigilants parce que les règlements seront différents d’un endroit à l’autre.

Pour faciliter le travail des policiers qui seront responsables de faire appliquer la loi, la presque totalité des municipalités de la région ont décidé de laisser les MRC établir les règles sur leur territoire. Elles seront par la suite adoptées localement.

Jusqu'à présent, il n'y a que la MRC Côte-de-Gaspé qui aura des règlements spécifiques à chaque localité.

La seule municipalité à qui nous avons parlé qui sera prête le 17 octobre, c'est la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.

Il ya bien bien des villes comme Matane qui ont des règlements qui contrôle la consommation de drogue, mais elle a été écrite il y a quelques années dans un contexte d'illégalité. Il faudra l'adapter avec la nouvelle réalité d'aujourd'hui

Pourquoi aucun règlement le 17 octobre?

De nombreux responsables expliquent qu’ils veulent d’abord observer ce qui se passera le 17 octobre.

Le préfet de la MRC de la Matanie, Denis Santerre, explique qu’il y a aussi de nombreux points à éclaircir. Il faut prendre des décisions assez élargies puis il faut que tout le monde soit en accord.

Il se questionne par exemple sur les règles qui entoureront les spectacles en plein air.

Est-ce que tu vas isoler les gens qui vont fumer dans un côté, les gens qui ne fument pas de l’autre côté? C’est un exemple. Il y en a beaucoup comme ça. Denis Santerre, préfet MRC de la Matanie

Le maire de Paspébiac, Régent Bastien, espère que le comité mis en place conjointement par les MRC d’Avignon et de Bonaventure suivra le conseil de tolérance pour les consommateurs suggéré par la Santé publique. Ça pourrait causer d’autres problématiques.

Il faut vraiment y aller avec parcimonie lorsqu’on prépare un règlement pour s’assurer du bienfait de ce règlement-là. Régent Bastien, maire de Paspébiac.

Sainte-Anne-des-Monts sévit

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, tenait à être prêt dès le premier jour de la légalisation de la marijuana.

Lundi, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement pour la consommation du cannabis. Elle ne pourra pas se faire dans les endroits publics, comme c'est le cas pour l'alcool. En résumé, les gens pourront consommer du cannabis dans leur maison ou sur leur terrain.

Une décision que le maire considère comme sévère. Je crois que ça va être un débat de société dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Alors on va s'adapter au fur et à mesure.

Si on l'avait mis déjà très vaste très souple, il aurait été difficile de resserrer les règles. Alors on a décidé l'inverse nous. On va le mettre sévère et on va adopter une certaine souplesse. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

La MRC de La Haute-Gaspésie s'est inspirée de cette norme pour écrire ses propres règlements qui seront adoptés à la fin novembre.

Modèle de règlement

Pour aider les MRC dans leur travail, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a proposé un modèle de règlements pour les petites municipalités qui manquent souvent de ressources.

Chaque endroit à sa particularité rappelle le président, Jacques Demers.

Il donne l’exemple d’une localité qui se questionnait au sujet d’un règlement spécial pour un tunnel. À cet endroit-là passent des gens, passent aussi des élèves qui reviennent de l’école. […] De quelle façon on peut [réglementer] ce petit passage-là? Ben, il y a moyen de le faire par notre réglementation. Chaque municipalité pourrait avoir des cas d’espèce , explique-t-il.

Retard?

M. Demers se défend de proposer un modèle de règlement en retard. Il y a quatre mois, on s’interrogeait encore à quelle date ça serait permis. On se demandait encore si le provincial allait appliquer quelque chose.