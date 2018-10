L'OACIQ a d'abord refusé sa première demande de permis le 13 septembre 2017, considérant que les crimes commis par l'ancien maire « portent atteinte à l'honneur et la dignité de la profession » – une décision qui a poussé le principal intéressé à réclamer l'intervention de la Cour du Québec.

Mais lors de son retour en cour, mardi, M. Appelbaum a d'abord demandé au juge Patrick Théroux de reporter l'audition de cet appel à l'été prochain, arguant qu'il devait suivre des cours de mise à niveau et qu'il entendait déposer d'ici le 15 décembre une nouvelle requête, cette fois-ci afin d'obtenir un permis restreint de courtier immobilier agréé.

Refusant d'attendre le résultat de cette nouvelle démarche auprès de l'OACIQ, le juge Théroux a refusé le report proposé par M. Appelbaum, faisait valoir qu'il préférait plutôt se prononcer rapidement sur la première demande de permis, déposée l'an dernier.

C'est dans ce contexte – et après s'être entretenu avec son avocate – que M. Applebaum a décidé de se désister de l'appel, craignant qu'une décision défavorable du juge Théroux n'influence négativement le comité de délivrance des permis en vue de sa deuxième demande.

Si celle-ci est déposée d'ici deux mois, comme l'a indiqué M. Applebaum mardi, le comité de délivrance des permis de l'OACIQ devrait rendre sa décision au début de 2019.

Maire pendant huit mois

M. Applebaum a dirigé la Ville de Montréal après le départ de Gérald Tremblay, de novembre 2012. jusqu'à son arrestation, le 17 juin 2013. Condamné en mars 2017 à 12 mois de prison, il a été libéré au sixième de sa peine en juin 2017.

L'ex-politicien avait oeuvré comme courtier immobilier en attendant son procès. Mais son permis lui a été retiré après avoir été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation sur les 14 dont il faisait l'objet, dont fraude envers le gouvernement, complot dans le but de commettre une fraude envers le gouvernement, abus de confiance et complot dans le but de commettre un abus de confiance.

Ses conditions de libération lui imposent de chercher du travail. Or, les crimes pour lesquels M. Applebaum a été condamné n'étaient pas liés à ses fonctions d'agent immobilier, fait-il valoir.

En fait, M. Applebaum a été condamné avoir accepté 55 000 $ en pots-de-vin entre 2006 et 2011, à l'époque où il siégeait comme maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, contre l'assurance que certains projets immobiliers recevraient l'aval de l'administration.

Avec la collaboration de Marc Verreault et Steve Rukavina