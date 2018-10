Avec les informations de Piel Côté

Le Growth 500 2018, anciennement appelé Profit 500, classe la compagnie au 37e rang dans tout le pays pour sa croissance.

Dans un cadre de cette pénurie de main-d’œuvre qui sévit depuis de nombreux mois, il s'agit, selon les membres d'un exploit remarquable selon les membres de la direction.

On est vraiment très content et très surpris », souligne la vice-présidente aux opérations, Mélanie St-Amour.

Mélanie St-Amour Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Déjà de se qualifier parmi les 500 ça aurait été merveilleux, mais dans le top 50, c'est phénoménal Mélanie St-Amour

Depuis ses débuts, l'entreprise de Val-d'Or, spécialisée dans l'entretien de machinerie lourde, a connu une croissance très rapide.



Ainsi, depuis 2010, le chiffre d'affaires d'Ace Services Mécaniques est passé de 300 000 dollars à près de 20 millions de dollars.

La première année, notre chiffre d'affaires, c'était des heures qu'on était capable de vendre, soit environ 150 000 $ chacun, pour mon associé et moi , raconte le président d’Ace Services Mécaniques Pascal Rochette.

Le nombre de personnes qui composent l’équipe a aussi explosé, passant des deux fondateurs à plus de 145 employés.

Malgré les embûches, la compagnie croit avoir trouvé des solutions afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre qui perdure au Québec depuis près de 2 ans.



C'est sûr que ce n’est pas évident , avoue Pascal Rochette.

Mais on a regardé ce qu'il se faisait dans le secteur minier et on a essayé d'offrir l'équivalent de ce que le secteur minier offre dans le Nord. Donc des horaires assez flexibles, que ce soit 14 jours consécutifs ou 21 jours, ou même 28 jours dans certains cas , détaille M. Rochette.



Sa conjointe, Mélanie St-Amour, qui est aussi vice-présidente aux opérations, laisse savoir que la direction n'aurait pas pu soutenir une telle croissance sans l'aide de ses employés.

On ne peut pas grandir et atteindre un niveau comme ça tout seul. Que ce soit n'importe qui dans l'équipe, il n'y a pas de personnes moins importantes ou de personnes plus importantes. Mélanie St-Amour

Tout le monde est important et a la même valeur , ajoute-t-elle.

Des employés épanouis

Selon le surintendant aux opérations, Denis St-Jean, les employés sont heureux de participer à cette croissance organisationnelle.

Denis St-Jean, surintendant aux opérations, un employé et Mélanie St-Amour, vice-présidente aux opérations. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Lui-même considère d'ailleurs qu'il est très valorisant d'être membre d'une entreprise qui grandit de la sorte.



Même si elle apporte son lot de défis quotidiens, la croissance se déroule bien depuis son arrivée au sein d'Ace Services Mécaniques, en 2015.



Ça s'est très bien fait. Oui, on a eu des petites crises, c'est certain, des fois on ne sait plus où donner de la tête. Il faut se rasseoir, retrouver nos priorités et on redécolle , soutient-il.



Des visées outre-mer

Pour l'instant, environ 65 % des contrats proviennent de l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon Mélanie St-Amour, l'entreprise compte bien élargir l'aventure à l’international, elle qui a déjà obtenu quelques contrats hors de l'Amérique du Nord.

Pour l'instant, il faut structurer tout ça et être certain de mettre le mortier autour de la brique, pour que ça soit bien solide. Je vous dirais que c'est ça le défi de l'expansion : s'assurer que cette base est hyper solide et après ça, sky is the limit. Mélanie St-Amour

Questionné sur l'avenir, le président Pascal Rochette n'entend pas s'arrêter là.

Celui qui était technicien au départ estime que sa compagnie comptera plus de 500 employés dans cinq ans.