Le Norwegian Dawn, le Rotterdam, le Star Spirit et le Zuiderdam étaient attendus dans le port de la capitale Charlottetown. Mais en raison des vents de plus de 90 km/h qui soufflaient sur la région en matinée, les bateaux se trouvaient plus en sécurité en mer, selon Corryn Clemence, de l'autorité portuaire.

Si ces quatre bateaux avaient pu entrer dans le port, l'Île-du-Prince-Édouard aurait connu sa deuxième plus importante journée au chapitre des croisières cette année. Ça aurait été la deuxième fois seulement que quatre bateaux de croisière accostaient en même temps à Charlottetown.

Le 2 octobre, quelque 8000 passagers ont fait escale dans la capitale insulaire.

Le port de Charlottetown espère atteindre un record de 100 000 passagers cette année.

Mardi matin, des vents soutenus de plus de 90 km/h avec des rafales à 120 km/h étaient enregistrés au pont de la Confédération. Entre 10 h et 11 h, le pont était d'ailleurs complètement fermé.

Northumberland Ferries a aussi annulé toutes ses traversées entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, mardi. Même scénario pour le traversier entre l'Île-du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine, dont le départ a été reporté à mercredi matin.