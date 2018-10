Dans sa lettre, M. Ford explique qu’en 109 jours depuis son élection et en lien avec la légalisation de la marijuana, son gouvernement a renversé plusieurs décisions du dernier gouvernement provincial. Il ajoute qu’il a mis de l’avant trois points non-négociables, c’est-à-dire protéger la jeunesse, attaquer le marché noir et s’assurer que les routes restent sécuritaires.

C’est sur ce troisième point que M. Ford durcit le ton envers M. Trudeau : « Malheureusement, en pratique, les faits demeurent : ceux qui sont responsables de l'application de la loi ne disposent ni des outils nécessaires, ni de l’appui dont ils ont besoin de la part de votre gouvernement pour faire des tests de dépistage des drogues efficaces sur la route ».

Doug Ford craint que la consommation de cannabis affecte la sécurité routière Photo : Radio-Canada

M. Ford fait directement référence à l’appareil de dépistage de la marijuana qui a été autorisé par le gouvernement fédéral et qui pourra être utilisé par les policiers dans le but de détecter si les chauffeurs ont consommé de la marijuana dernièrement.

Le Dräger DrugTest 5000 est un appareil qui teste la salive humaine dans le but de détecter des traces de THC ou de cocaïne. Son efficacité est critiquée par certains groupes d’activistes.

Des questions ont été soulevées quant à la fiabilité de l’appareil par temps froid et le fabricant indique que sa plage de fonctionnement recommandée se situe entre 4 ºC et 40 ºC.

De plus, une étude publiée en février dans le Journal of Analytical Toxicology, fondée sur l’utilisation de cet appareil en Norvège, a suscité des inquiétudes concernant un certain nombre de faux-positifs et faux-négatifs.

Malgré tout, le fabriquant affirme que les températures hivernales canadiennes n’affecteront pas la fiabilité des tests si tous les éléments dudit appareil restent bien au chaud dans le véhicule des policiers.

M. Ford explique dans sa missive que le gouvernement fédéral « ouvre la porte à la consommation généralisée d'une drogue psychoactive dans nos communautés ». Il lui demande donc « respectueusement de prendre des mesures immédiates pour remédier à ce problème critique et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour donner à la police les outils nécessaires pour identifier et arrêter les conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue. »