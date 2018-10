Dustin McNichol a été nommé et a pris ses fonctions en remplacement d’Étienne Gravel qui quitte la Saskatchewan alors qu'il venait tout juste d'être élu, le 13 septembre dernier.

Interrogé au sujet de son attachement envers la communauté francophone, le nouveau président de la FFS confie qu’il a fait ses études primaires et secondaires en immersion francophone, pour ensuite étudier à l’Université de l’Alberta dans la langue de Molière, en plus d’avoir épousé une Fransaskoise.

Impliqué depuis longtemps comme bénévole puis comme conseiller à la FFS, Dustin McNichol souhaitait devenir le président de la fédération à la suite de la démission d’Étienne Gravel.

« Le président joue un rôle un peu plus politique, c’est-à-dire qu’il joue le rôle de lien entre les différentes communautés », explique-t-il.

« Cela me donne l’occasion de contribuer à la communauté et aussi de faire partie de ce qui anime la communauté dans les questions d’actualité », poursuit-il.

L’année qui se termine a été chargée pour la FFS, estime Dustin McNichol. Il prévoit également que la fédération reverra entièrement son plan stratégique pour les années à venir, car l’actuel se termine en 2019.

« Cette année, je veux faire plus de liens avec d’autres organisations francophones à Saskatoon et dans la province », déclare-t-il, en estimant que plusieurs autres organismes partagent les mêmes intérêts que la FFS.