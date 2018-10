Au Canada, une loi interdisant sa consommation, sa possession et sa vente est introduite en 1923.

Au cours des années 1960, le débat est ouvert, alors qu'un nombre de plus en plus élevé de citoyens avoue en consommer.

En 1970, comme on le constate dans ce vox populi à l’émission Femme d’aujourd’hui du 17 février 1970, les gens sont mitigés sur la question.

Une grande partie n’y voit pas plus de mal que l’usage de la cigarette ou la consommation d’alcool.

Certaines personnes interrogées estiment même que la drogue sera légale dans les 10 années suivantes. Dans les faits, cela aura pris plutôt 48 ans. Une longue période pendant laquelle la société a vu ressurgir le débat à différents moments.

Au cours de cette même émission, la journaliste Minou Petrowski s’entretient avec Marie-Andrée Bertrand, une criminologue membre de la Commission d'enquête Le Dain sur la drogue. Elle répond en profondeur à un nombre de questions sociétales et juridiques sur l’usage et la possession de marijuana.

Pour la criminologue, la marijuana est une substance non nocive, une affirmation basée sur des fondements scientifiquement.

Placée devant le scénario que tout le monde se mettra à fumer au lendemain de la légalisation, Marie-Andrée Bertrand soutient :

C’est comme la boisson après la prohibition, on finit par apprendre à se contrôler. On finit par apprendre qu’on aime ça ou on n’aime pas ça.

Le rapport de la Commission Le Dain est déposé en 1973 et recommande la dépénalisation de la possession et de l'usage non médical des drogues.

Une conclusion qui trouve écho en 2002 lors de la publication d’un autre rapport sur la question. Le rapport Nolin est publié après deux années d’audiences et de consultations publiques.

Pour le sénateur Pierre Claude Nolin, à tête de la commission, le cannabis ne devrait pas être considéré comme une substance néfaste, car « beaucoup moins préjudiciable que l’alcool ».

Au Téléjournal du 4 septembre 2002, la journaliste Geneviève Asselin revient sur les principales recommandations du rapport Nolin.

Il n’existe aucune raison valable d’assujettir les consommateurs de cannabis à l’application du droit criminel. Pierre Claude Nolin, sénateur canadien

Pour les opposants au rapport, on trouve que les recommandations vont trop loin, trop vite. On craint une hausse du trafic auprès des jeunes.

Dans son ensemble, le rapport représente un jalon important dans le débat sur la légalisation, mais le gouvernement fédéral ne poussera pas plus loin la discussion.

Ce n’est que 15 ans plus tard que ce sera finalement chose faite.

Avec l’entrée en vigueur de la loi C-45, les citoyens canadiens ont désormais le droit de posséder et consommer du cannabis en toute légalité.