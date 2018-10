Le nouvel uniforme est le troisième arboré par la formation.



Le chandail présente un logo épuré, où l’appellation Sags a été retenue.

Il est surtout gris, une couleur qui rappelle l'aluminium et le roc de la région. Du bleu marin et du bleu royal s'ajoutent pour faire référence au fjord du Saguenay et au lac Saint-Jean.

On veut être actuel, on veut être tourné vers l’avenir. Marc Denis, cogestionnaire des Saguenéens

Le cogestionnaire des Saguenéens, Marc Denis, affirme que l’idée est aussi d’aller toucher la fierté des partisans et des joueurs.