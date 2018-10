Un texte de Marie-Michelle Lauzon

Le directeur de la responsabilité financière Peter Weltman a publié mardi son examen financier de la décision d'annuler le Programme de plafonnement et d'échange.

Il explique que la décision du gouvernement de Doug Ford de ne plus participer à ce programme de plafonnement et d'échange des crédits sur le carbone fera perdre des revenus de la vente des quotas d'émissions.

Dans son rapport, Peter Weltman précise que la situation budgétaire de la province se détériore à cause de la perte des revenus tirés des enchères des quotas d’émissions, une perte qui est supérieure aux économies découlant de l’annulation des programmes de dépenses en matière de plafonnement et d’échange.

Cet écart s'explique en partie par le fait qu'un certain nombre de programmes de dépenses finançaient des projets d’infrastructures dont l’annulation ne permettra pas de réaliser des économies.

Selon l'évaluation, la province dépensera aussi 600 millions de dollars cette année pour mettre fin à sa participation dans le programme.

Le Bureau de la responsabilité financière avise que le coût véritable de l'annulation du marché du carbone pourrait dépasser ses estimations, à cause des poursuites d'entreprises qui avaient investi pour réduire leurs émissions de gaz à effets de serre.

Le BRF a pour mandat de fournir à l’Assemblée législative de l’Ontario des analyses financières et économiques indépendantes.

Taxe déguisée

De son côté, le premier ministre Ford a toujours affirmé que le marché du carbone, auquel l'Ontario s'était joint sous l'ancien gouvernement libéral, était une taxe déguisée.

Les systèmes de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre ne sont rien de plus que des ponctions fiscales qui ne représentent aucun gain pour l'environnement et privent les contribuables de leur argent - ils servent avant tout à financer de gros programmes gouvernementaux , a-t-il affirmé après son élection, l'été dernier.

M. Ford a même intenté avec la Saskatchewan un recours judiciaire contre Ottawa pour tenter de bloquer l'imposition d'une taxe carbone fédérale.