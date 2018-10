Les acteurs du système judiciaire vont devoir modifier des schémas de comportements et de croyances qui datent de plusieurs décennies, en vertu des nouvelles règles.

« L’idée qu’une certaine quantité [de cannabis] au 17 octobre ne soit plus illicite, c’est un concept étranger au système de justice. C’est un concept étranger à plusieurs policiers. C’est certainement un concept étranger pour nous, les avocats de la défense », explique Mark Brayford.

Selon l'avocat de la défense Mark Brayford, les consommateurs de cannabis ne comprendront peut-être pas pleinement les conséquences d'une violation des nouvelles règles. Photo : Radio-Canada/Charles Hamilton

Il y aura une période de transition importante durant laquelle ça ne sera pas clair ce qui arrivera si vous faites une erreur ou si vous êtes un consommateur de cannabis. Mark Brayford, avocat

Au 17 octobre, sous réserve de restrictions provinciales ou territoriales, les adultes âgés de 18 ans et plus pourront légalement consommer du cannabis à des fins récréatives.

Nouvelles règles en vigueur, selon le ministère de la Justice : posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis légal, séché ou équivalent sous forme non séchée en public

partager jusqu'à 30 grammes de cannabis légal avec d'autres adultes

acheter du cannabis séché ou frais et de l'huile de cannabis chez un détaillant autorisé sous permis provincial

dans les provinces et les territoires sans cadre de vente au détail réglementé, les particuliers seront en mesure d'acheter du cannabis en ligne auprès de producteurs titulaires d'un permis fédéral

cultiver à partir de semences ou de plants sous permis, jusqu'à quatre plants de cannabis par résidence pour un usage personnel

fabriquer à domicile des produits à base de cannabis, tels que des aliments et des boissons, à condition que les matières organiques ne soient pas utilisées pour créer des produits concentrés

Selon Mark Brayford, les gens pourraient ne pas comprendre pleinement les conséquences du non-respect de telles règles.

« Les policiers arrêteront les gens qui ont trop acheté de cannabis ou qui en possèdent une trop grosse quantité sur eux. Dans certains cas, cela peut donner lieu à un type d’infraction réglementaire qui ne cause pas beaucoup de difficultés », explique l’avocat.

« Mais dans d’autres situations, des poursuites pénales très graves pourront être intentées contre quelqu’un qui ne se serait jamais considéré comme un trafiquant de drogue et qui n’aurait pas l’intention de le devenir. Et pourtant, tout le poids du droit pénal pèsera sur ces personnes », poursuit-il.

Selon Ottawa, une personne arrêtée en possession de plus de 30 grammes de cannabis dans un lieu public pourrait devoir payer une contravention ou devoir purger jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Une personne accusée de vente illégale de cannabis risque quant à elle jusqu’à 14 ans de prison.

Déterminer si un contrevenant doit payer une contravention ou faire face à une peine plus grave est l’une des choses qui seront approfondies dans les mois et les années à venir, estime Mark Brayford.

Il cite en exemple le fait d’acheter une caisse de bières pour un ami avant de se rendre chez lui.

« Si vous achetez une once de cannabis et que vous faites l’erreur de la vendre à votre ami, pas dans le but de générer du profit, mais de lui rendre service, vous risquez de faire face à des accusations criminelles sérieuses, qui peuvent résulter en une peine d’emprisonnement, un dossier criminel et l’interdiction d’entrer aux États-Unis », illustre-t-il.

