Parti le mois dernier de San Francisco, Wilson arrivera à destination au cours de la journée et il se mettra au travail peu de temps après. Il s’attaquera à cet immense dépotoir flottant du Pacifique, recouvrant l'océan sur une superficie deux fois grande comme le Texas, situé entre San Francisco et Hawaï.

Lancée par la fondation Ocean Cleanup, l’immense puise est composée d’un grand tuyau en U auquel est rattaché un filet qui ratisse l’océan jusqu’à trois mètres de profondeur pour y capturer les débris. Les déchets seront capturés au milieu du tuyau en forme de U et emprisonnés dans le filet du dispositif.

Un bateau vidangeur visitera ensuite Wilson tous les deux mois pour le soulager des débris qu’il aura accumulés, un peu comme le font les camions à ordures sur la terre ferme.

Muni de satellites qui communiquent avec le siège social de la fondation aux Pays-Bas et de caméras situées au centre du U, le dispositif de nettoyage est contrôlé à distance. Wilson relaie également des données au siège social de l’organisme.

L’équipe espère que Wilson réussisse à ramasser 50 tonnes de déchets d’ici avril prochain et qu’il retirera 90 % du plastique océanique de la planète d’ici 2040.

Recycler les débris

L’objectif de l’organisme, outre d’assainir les mers, est de recycler le plastique ramasser pour en faire de nouveaux produits.

Les déchets plastiques colonisent les océans, jonchent les rivages et altèrent la faune sous-marine. Photo : Reuters/Carlos Jasso

L’initiative de la fondation Ocean Cleanup contribuera à réduire la masse de 150 millions de tonnes de plastique – une masse qui devrait tripler au cours de la prochaine décennie - flottant à la surface des océans de la planète. Elle pourrait avoir de réels impacts sur la lutte au changement climatique, la sécurité de la vie marine et l’industrie de la pêche et du tourisme.

« Ce plastique sera encore là dans un an. Il sera toujours là dans dix ans », avance le fondateur et PDG de Ocean Cleanup, Boyan Slat, 24 ans. « Il sera probablement encore là dans 100 ans, cette quantité de plastique ne diminuera seulement que si on nettoie tout ça. »

Les bémols des experts

Aussi immense que la puise puisse sembler être à l’échelle humaine, elle demeure minuscule face à l’immensité des océans. Certains experts s’interrogent ainsi sur l’impact réel d’un tel système sur les vastes étendues des océans.

Wilson est également critiqué pour son incapacité à récolter les petits débris et pour les risques que comporte son filet pour la vie marine.

D’autres critiques se questionnent sur les effets que pourraient avoir d’éventuelles pannes ou dysfonctionnements du système d’exploitation du robot, sans compter les tempêtes qu’il pourrait rencontrer.

De l’efficience de la prévention

Gestionnaire du programme des débris marins à la Commission des côtes californiennes, Eben Schwartz confie que sa principale préoccupation réside dans le pourcentage du plastique qui pourrait ainsi être recueilli de cette façon. Il croit que cette proportion sera trop faible pour faire une réelle différence.

Le plastique dans les océans est un véritable problème environnemental. Photo : iStock

M. Schwartz estime qu'il serait plus efficace de se concentrer sur la réduction des déchets à la source, soit grâce à des efforts terrestres. « Il est beaucoup plus efficace, sur le plan des coûts et de la prévention, d'empêcher les déchets d'entrer sur le marché », prétend M. Schwartz.

M. Schwartz ajoute que son groupe de bénévoles pour le nettoyage de l'eau et des plages a recueilli entre 7 et 10 fois plus de déchets que Wilson ne compte en ramasser d’ici le printemps 2019. « Nous l'avons fait en trois heures et pour une fraction du coût du projet de nettoyage de l'océan », poursuit-il.

Bien qu’il croit que le nettoyage des océans est important, il estime que l'attention portée au projet pourrait freiner d'autres efforts visant à réduire la production de déchets. « Si cela donne aux gens l'impression qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter du recyclage parce que cette chose existe, c'est une conséquence négative grave », a-t-il dit.

Ce n'est peut-être pas le seul effort qu’il sera nécessaire de faire pour nettoyer les océans, convient M. Slat, mais ce dernier croit que son tuyau fera une grande différence.

« À l'époque, les gens disaient : « Il n'y a aucun moyen de nettoyer ça. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de ne pas empirer les choses », soutient-il.

« Mais pour moi, c'est un message très peu inspirant. Tout le monde veut que l'avenir soit meilleur que le présent, et c'est ce que nous espérons atteindre. »