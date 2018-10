Une femme de Mount Pearl, dans la région de Saint-Jean, à T.-N.-L., s'est rendu compte lundi qu'un courriel qu'elle avait reçu du bureau de pastorale et d'éthique de la régie de santé de l'Est contenait les noms et adresses d'autres destinataires, des femmes qui avaient fait des fausses couches ou perdu un bébé et qu'on invitait à participer à une marche du souvenir.