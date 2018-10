Le Bureau de santé dit que les infirmières ont rejeté la dernière offre de contrat.

Les 58 infirmières et infirmiers du Bureau de santé du District de Thunder Bay sont sans contrat de travail depuis 2016, selon la présidente de l’AIIO, Vicki McKenna, et seraient les moins bien payés de la province.

À cause du conflit de travail, plusieurs programmes et services, incluant la clinique d'infirmières praticiennes et la clinique d'immunisation sont annulés.

Dans un communiqué émis la nuit dernière, la direction du Bureau de santé du district de Thunder Bay se dit prête à travailler avec l'Association des infirmières de l'Ontarion pour en arriver à une entente rapidement.