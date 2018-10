Pride Toronto avait banni les policiers du défilé lors des deux dernières années, à la suite d'allégations de racisme et de discrimination contre le corps policier.

La décision avait soulevé la controverse et divisé la communauté gaie.

La volte-face des organisateurs risque d'être tout aussi controversée, alors que nombre de membres de la communauté gaie continuent à penser que la police a tardé à agir et à les prévenir dans le cas du présumé tueur en série Bruce McArthur, qui aurait ciblé le quartier gai pendant des années.

Nous prenons cette décision en reconnaissant que la croissance de Pride Toronto passe par un engagement à l'endroit d'une variété d'efforts. Déclaration de Pride Toronto

Pride Toronto ajoute ceci : les discussions essentielles qui ont commencé vont continuer, grâce au travail d'organisations auxquelles nous faisons confiance dans notre communauté.

Une communauté divisée

Nous avons demandé et continuons de réclamer des changements institutionnels, mais de tels changements prennent du temps et nécessitent de l'ouverture , peut-on lire dans la déclaration des organisateurs. Ces derniers doivent donner plus de détails lors d'un point de presse, mardi.

Pride Toronto semble bien consciente des divisions que suscite le sujet : Pour plusieurs membres de la communauté, cette décision semblera prématurée; on ne voit pas tous les mêmes signes d'une relation en guérison.

Les commandites pour le défilé gai avaient fondu pour l'édition de 2017, après que les organisateurs eurent banni les policiers en uniforme.