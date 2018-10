J'ai été personnellement touché par l'insécurité alimentaire. En 2008, ma mère cumulait trois emplois pour qu'on ait à manger sur la table. J'ai réalisé que nous n'étions pas les seuls à cette époque à devoir nous serrer la ceinture : 4 millions de Canadiens sont touchés par l'insécurité alimentaire et 1,5 million sont des enfants , explique l'adolescent.

Justin Kulik et son père. Photo : Radio-Canada/Rachel Gaulin

Partant de son expérience, il s'est intéressé au gaspillage alimentaire. Et quand Justin Kulik a entendu que la France avait voté pour l'interdiction du gaspillage alimentaire dans les épiceries, il a lancé cette idée avec une pétition pour que la même chose soit faite au Canada. Chaque année au pays, ce sont pour 31 milliards de dollars en nourriture qui sont jetés aux ordures.

De son côté, Emanuel Lukawiecki 17 ans a choisi d'être le ministre de l'environnement à l'école catholique Pierre Savard à Nepean. Il propose notamment aux étudiants une concentration en santé et environnement . C'est lui que les étudiants vont voir pour lui poser toutes sortes de questions.

On veut vraiment prendre l'initiative d'en parler parce que les élèves ne connaissent pas bien le problème du gaspillage alimentaire. On compile des données pour savoir ce qui est le plus jeté dans l'école. Puis nous allons prendre des initiatives , explique-t-il.

En Outaouais, seulement 16 supermarchés sur 49 donnent leurs invendus à la banque d'alimentation Moisson Outaouais.

Le gaspillage alimentaire n'est pas seulement l'apanage des épiceries, il est aussi important dans les foyers.

Selon les chercheurs, 50 % du gaspillage commence dans nos propres cuisines, alors il s'agirait de faire une meilleure plannification de ce qu'on va cuisiner et de ne pas hésiter quand on a fait des restants d'inscrire la date et de l'offrir avant que ça passe date. On a toujours quelqu'un autour de nous qui sera vraiment content d'avoir un petit plat déjà tout prêt , indique Josée Poirier-Defoy, directrice générale des Cuisines collectives de Gatineau.

D'autres initiatives ont été lancées ailleurs dans la région.

À l'Université d'Ottawa par exemple, à la fin de chaque journée, les sandwichs invendus dans les cafés sont donnés à la John Howard Society pour les ex-prisonniers qui participent à un programme de retour aux études. De plus, l'huile à cuisson est vendue à une entreprise qui fait du Biofuel. Autrefois, l'Université d'Ottawa devait payer pour se débarrasser de cette huile. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui paie pour l'avoir.

