Le voile de pollution qui enrobe ces jours-ci la ville de Pékin en témoigne.

Depuis le 1er octobre, les industries lourdes des environs de la capitale chinoise ne sont plus obligées de réduire leurs émissions de particules fines autant que l’an dernier. Seulement de 3 % d’ici le 31 mars, au lieu de 15 %.

Avec cette mesure, le gouvernement espère donner un coup de pouce à la productivité pour contrer l’impact du conflit commercial.

Des cyclistes portent le masque près de la place Tiananmen à Pékin. Photo : Reuters/Jason Lee

« Il est clair que la qualité de l’air est sacrifiée à l’autel de la croissance » soutient le professeur Wei Li, qui dirige à Pékin l’école de commerce CKGSB, une institution fréquentée par le monde des affaires et de la finance.

Les PME à la peine

Dans le contexte des tensions sino-américaines, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse les prévisions de croissance de la Chine pour l’an prochain, une croissance déjà au ralenti.

Le professeur Wei Li précise que cela ébranle la confiance des consommateurs, ce qui se traduit par une baisse des ventes pour les PME.

Il précise que plusieurs secteurs sont touchés - manufacturier, automobile, internet, immobilier - et que les PME oeuvrant dans ces domaines ont moins accès que les grandes entreprises, ou encore les entreprises d’État, aux mesures de crédit offertes par la Banque populaire de Chine pour faire face à la crise.

Si le conflit perdure, il se demande combien de temps ces entreprises pourront tenir. Il rappelle d'ailleurs qu'elles aimeraient bien bénéficier, dans les circonstances, de baisses d’impôt.

L'économiste chinois Wei Li. Photo : Radio-Canada/Anyk Béraud

On peut s’attendre à une augmentation des faillites dans les prochains mois. De petits entrepreneurs pourraient jeter l’éponge avec l’intention, si possible, de se relancer en affaires plus tard. Wei Li, professeur d'économie à Pékin.

Résister, contre-attaquer ou lâcher du lest

Des armes, le gouvernement chinois dit en avoir encore en réserve dans son affrontement commercial avec l’administration Trump. Il assure cependant qu’il cherche à trouver une solution constructive.

Jusqu’ici, Pékin a rétorqué à hauteur de 110 milliards de dollars en droits de douane supplémentaires aux 250 milliards imposés par Washington aux importations chinoises.

Le gouvernement chinois, qui est le principal créancier des États-Unis, pourrait-il vendre sa dette américaine? Comme d’autres, l’économiste Hu Xingdou écarte cette possibilité comme mesure de rétorsion, car trop risquée.

Il préconise plutôt que Pékin lâche du lest, et le plus rapidement possible.

L'économiste chinois Hu Xingdou Photo : Radio-Canada/Anyk Béraud

« Il faut que la Chine s’engage à devenir une vraie économie de marché. Elle doit prendre des mesures concrètes. Elle doit par exemple réformer les entreprises d’État et permettre aux entreprises étrangères de bénéficier de conditions équitables d’entrée sur le marché. Protéger la propriété intellectuelle. […] Avec ces mesures, la Chine pourra petit à petit gagner la confiance de la communauté internationale », affirme Hu Xingdou.

L’économiste croit que si les tensions commerciales se poursuivent, Pékin pourrait se retrouver isolé, même si le Mexique et le Canada ont assuré vouloir poursuivre des échanges, en dépit d’une clause de leur nouvel accord avec les États-Unis qui vise, sans la nommer directement, la Chine.

Bien sûr que la plupart des pays vont choisir les États-Unis car ils représentent le courant principal et les valeurs universelles. Et la Chine n’en fait pas encore partie. Hu Xingdou, économiste à Pékin

Hu Xingdou craint que la situation ne dégénère et qu’il y ait un pourrissement des liens politiques ou encore militaires entre la Chine et les États-Unis.

Il y a déjà des piques et des répliques de part et d’autre.

Il n’y a qu’à penser à la récente charge du vice-président Mike Pence contre la Chine, ou à la réponse des autorités chinoises qui ont accueilli assez fraîchement le Secrétaire d’État Mike Pompeo il y a quelques jours.

L’économiste soupire : les relations bilatérales sont au plus mal, du jamais vu depuis 40 ans, dit-il.

Anyck Béraud est notre correspondante à Pékin