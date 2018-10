Pour les employés, le non-respect de la politique les exposera à d'éventuelles mesures disciplinaires qui, dans les cas extrêmes, pourraient aller jusqu'au congédiement.

La politique définit également les circonstances dans lesquelles il pourrait y avoir un test de dépistage.

Le président de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux, explique que la politique est en chantier depuis un certain temps.

La politique concerne toutes les drogues, dont le cannabis, mais aussi l'alcool et les médicaments.

Ce n’est pas une politique, non plus, qui a été faite en réaction avec le cannabis, le 17 octobre, mais c'est vraiment pour établir des lignes claires pour tout le monde au niveau de ces éléments-là. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des Phares

De son côté, le président du Comité de parents de la Commission scolaire, Sylvain Gagné, affirme que la légalisation du cannabis doit permettre d'ouvrir un dialogue franc avec les jeunes sur le sujet.

Il estime qu'il est important de leur dire que cette drogue peut avoir un effet négatif sur leur vie et leur développement.

C'est le message que la légalisation lance qui pourrait peut-être banaliser les dangers et les risques pour les enfants. Puisque c'est légal, c'est moins dangereux. Et on sait que ce n'est pas tout à fait cela: il y a des risques particuliers pour les plus jeunes à consommer du cannabis , explique Sylvain Gagné.

Aucune campagne d’information spécifique auprès des jeunes concernant le cannabis n’a été prévue par la Commission scolaire.

Elle les informera des enjeux à ce sujet dans le cadre de ses activités habituelles de prévention.

Une conférence à l'intention des parents se tiendra cet automne avec la participation du directeur de la Santé publique, le docteur Sylvain Leduc.

