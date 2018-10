L'édifice abrite quelques logements, une boutique de vêtements ainsi qu'un salon de coiffure.

Selon les premières informations, une quarantaine de pompiers sont sur place pour éteindre le brasier. Des sapeurs de Sherbrooke prêtent également main-forte à leurs collègues de Magog.

Une quarantaine de pompiers combattent les flammes. Photo : Radio-Canada/Stéphane Laberge

« Un poteau électrique est tombé par terre. La boîte électrique a éclaté devant moi. Je trouvais que ça sentait le brûlé. On a appelé les pompiers et les ambulanciers. J'ai essayé de déclencher l'alarme et rien ne fonctionnait. Les systèmes d'alarme ne partaient pas. J'ai crié très fort à tout le monde de sortir dehors. Le monde sortait, cognait dans les portes. Tout le monde a pu sortir », a raconté un témoin des événements, William Thériault-Venne.

La rue Principale, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine est fermée à la circulation.

Les forts vents compliquent le travail des pompiers. L'inquiétude est vive en raison de la présence à proximité de stations d'essence.

Rendez-vous annulés

Tous les rendez-vous qui étaient prévus à l'Hôpital de Magog ce matin sont annulés. « On a mis des mesures d'urgence en place pour tenter d'éviter d'empêcher l'air et la fumée d'entrer dans l'hôpital. On demande à la population d'éviter l'hôpital et de ne pas se rendre au centre de prélèvements. Le centre d'imagerie médicale et les blocs opératoires pour les chirurgies qui ne sont pas urgentes sont fermés », explique la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Annie-Andrée Émond.