Au Nouveau-Brunswick, plus de 6600 abonnés étaient privés de courant à 8 h 30 mardi, dont plus de de 3000 dans le sud-est de la province. Énergie NB explique dans un gazouillis que la chute d'arbres, ainsi que des branches entrées en contact avec des lignes sont responsables de ces pannes. Toutes ses équipes de monteurs de ligne sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant.

En Nouvelle-Écosse, un millier d'abonnés de Nova Scotia Power étaient toujours privés de courant à 8 h alors qu'il y en avait 3000 un peu plus tôt dans la matinée. NS Power prévoit que ses clients seront tous rebranchés vers 10 h.

Annulation de croisières

L’Île-du-Prince-Édouard est aussi touchée par un avertissement de vents forts. Les vents pourraient souffler en rafales de 90 km/h mardi matin. Ils ont entraîné l’annulation de la visite de quatre bateaux de croisière au port de Charlottetown.

Northumberland Ferries a également annulé ses traversées entre l’est de l’Île et la Nouvelle-Écosse et le pont de la Confédération a interdit les traversées à certaines classes de véhicules, comme les camions, les véhicules récréatifs et les voitures avec remorques, jusqu’à ce que les vents faiblissent.

Selon Environnement Canada, les vents devraient diminuer d’intensité en fin de journée.

Vents forts, pluie et neige à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, un avertissement de vents forts est également en vigueur. Des vents soufflant en rafales de 80 à 100 km/h se lèveront sur le sud-ouest de la province mardi matin et se propageront vers l'est au cours de la journée. Les vents augmenteront en intensité au cours de la journée pour atteindre des pointes de 110 km/h, avant de diminuer progressivement d'intensité à partir de mardi soir.

Des marées de tempête sont attendues sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve. Photo : Cindy Fox

Toutes les traversées de Marine Atlantique entre l'île de Terre-neuve et le continent ont été annulées jusqu'à au moins 23 h 45 mardi soir.

Les vents forts seront accompagnés de pluies abondantes dans le sud de Terre-Neuve. Dans l'ouest, il y a un risque de marée de tempête et d'inondations côtières.

Le Labrador devrait recevoir de 10 à 20 cm de neige, selon les régions.