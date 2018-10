La période où il sera interdit de se stationner la nuit sera écourtée de 15 jours et commencera le 15 novembre.

La Ville pourra également lever l'interdiction de stationner la nuit en le 15 novembre et le 15 décembre ainsi que lors des nuits du 24, 25 et 31 décembre et du 1er janvier.

« Les citoyens pourront stationner leur véhicule sur la rue, entre minuit et 7 h, lorsque les conditions météorologiques seront favorables et qu’aucune opération d’entretien hivernal des chemins publics ne sera prévue », indique la mairesse, Vicky-May Hamm.

Pour savoir s’il est autorisé, ou non, de stationner un véhicule sur la rue pendant la nuit, il sera possible consulter la page d’accueil du site Internet de la Ville de Magog à compter de 16 h, chaque jour au cours de cette période. Il est aussi possible aussi de s'abonner à une alerte et de recevoir un courriel lorsque le stationnement de nuit sera autorisé.

« La décision ne dépend pas seulement de la météo, mais également des opérations de déneigement, de soufflage ou de ramassage de la neige qui doivent être effectuées », met en garde la directrice des Travaux publics, Danielle Comeau.