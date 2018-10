Cette décision est le résultat d’une rencontre d’urgence tenue lundi soir avec les bénévoles de l’association de hockey.

Dans un communiqué, l’association soutient que la ville est revenue sur sa promesse d’exempter les joueurs des tournois de frais supplémentaires pour avoir accès aux deux patinoires intérieures de la ville.

Cela nous oblige à annuler le tournoi local Arnold Maisey réunissant 24 à 26 équipes de partout dans la province [...] En plus du Jamboree Initiation / Novice qui compte à nouveau 26 à 29 équipes , indique-t-elle.

L’association de hockey soutient avoir proposé à la ville deux solutions qui ont été refusées. L’une d’elles consistait à ce que l’association achète les cartes d’accès des jeunes qui en ont besoin.

L’autre proposition était d’augmenter les tarifs pour la location des patinoires, ce qui permettrait d’assurer à la ville l’entrée d’argent espérée sans qu’il soit nécessaire pour les jeunes de se procurer la carte de loisir.

La ville demande d'avoir accès à la liste des joueurs qui utilisent le centre Memorial. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Depuis septembre, la municipalité demande aux utilisateurs du Centre Memorial, où il y a les patinoires, d’avoir une carte d'accès. Celle-ci est gratuite pour les résidents et peut coûter jusqu’à 200 $ pour les non-résidents.

Afin de vérifier si tous les joueurs de hockey mineur ont bien leur carte, la ville demandait à l’Association du hockey mineur de Restigouche Nord de fournir la liste de tous ses jeunes.

L’association refuse de fournir ce renseignement, parce que cela contreviendrait à sa politique de confidentialité. Elle estime que la ville doit trouver son propre moyen de vérifier que tous les utilisateurs du centre sont en règle.

C’est la ville qui impose les cartes de loisirs. Ils doivent donc trouver une façon de surveiller ces dernières et non de demander que cette tâche soit accomplie par les membres d'un organisme à but non lucratif.

La ville a indiqué lundi qu’elle maintenait malgré toute l’exigence d’une carte d'accès pour les joueurs de hockey mineur et a réclamé de nouveau la liste des joueurs de l'association. Comme elle n'a pas obtempéré, l’association ne peut plus se voir attribuer le temps de glace nécessaire pour ses parties et tournois.

Elle indique aussi que l’exemption accordée aux joueurs participant à des tournois était conditionnelle à ce que l’elle fournisse la liste de ses joueurs, ce qui n’a pas été fait.

L'Association du hockey mineur de Restigouche Nord a refusé les demandes d'entrevue de Radio-Canada. Elle tiendra un point de presse en fin d'après-midi mardi.