Dans un communiqué rendu public lundi soir, les enfants de M. Khashoggi se disent inquiets et veulent connaître la vérité, soulignant les informations contradictoires qui circulent au sujet de l’assassinat de leur père.



« Tristes et anxieux, nous suivons les développements de ces informations contradictoires concernant le sort de notre père […] Notre famille est traumatisée », déclarent-ils d’une même voix.



« La forte responsabilité morale et juridique que notre père nous a inculquée nous oblige à demander la mise en place d'une commission internationale, indépendante et impartiale, pour enquêter sur les circonstances de sa mort », poursuivent-ils.



Cette déclaration est survenue peu de temps avant que des enquêteurs et des procureurs turcs eurent quitté l’immeuble du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. Une équipe avait entrepris lundi soir de fouiller les lieux, avec l’accord des autorités saoudiennes.



L’opération a duré huit heures en présence d’une délégation saoudienne.



À l’issue de cette fouille, les membres de l’équipe turque ont emporté des échantillons, notamment de la terre du jardin du consulat, a déclaré un responsable présent sur place.

Pompeo attendu à Riyad

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit rencontrer mardi soir le roi Salmane pour évoquer la disparition du journaliste saoudien.



Plus tôt lundi, le président Donald Trump avait laissé entendre que « des éléments incontrôlables » pourraient être à l'origine de la disparition de Jamal Khashoggi. Une déclaration perçue comme une porte de sortie au royaume saoudien, désormais pris dans une véritable crise diplomatique.



« Le roi a fermement nié avoir été informé », a déclaré le président Trump après une conversation téléphonique d’une vingtaine de minutes avec le roi Salamane.



Lundi soir, le réseau américain CNN affirmait que l'Arabie saoudite serait prête à avouer que le journaliste Jamal Khashoggi avait été tué après un interrogatoire ayant mal tourné.



Des caméras de surveillance turques ont montré Jamal Khashoggi entrant dans le consulat saoudien à Istanbul, le 2 octobre, et les mêmes caméras ne le montrent pas en sortir.



Depuis, les scénarios les plus inquiétants sont évoqués. Les services de sécurités de la Turquie ont laissé couler des informations faisant état de son assassinat à l’intérieur même du consulat.