Un texte de Charles Beaudoin

Le syndicat plaidait lundi soir au conseil municipal que la station est contre-productive et engendre beaucoup de coûts inutiles qui pourraient être employés à améliorer le service. Le vice-président du syndicat, André Marsan, soutient qu'environ 12 heures travaillées par jour sont perdues simplement pour l'entrée et la sortie des autobus au terminus en raison de l'aménagement des feux de circulation et du trafic.

Ça permettrait a la STS de récupérer 720 minutes par jour qu'elle peut prendre et remettre dans le réseau pour augmenter les fréquences sur certains circuits et la fluidité [...] Les sociétés de transport cognent aux portes des gouvernements quasiment quotidiennement pour aller chercher des subventions pour injecter dans le réseau, améliorer la mobilité et offrir plus de services , mentionne M. Marsan.

Ce dernier indique qu'en abandonnant la station du dépôt, dont elle est propriétaire, la STS sauverait énormément également sur les frais d'entretien.

La STS est propriétaire, donc la STS paie l'entretien, paie le déneigement, le déglaçage, les réparations de la barrière... en plus de l'argent que tu vas chercher avec le temps récupéré, il y a je ne sais pas combien de milliers de dollars qui ne seraient plus investis pour faire l'entretien de cette place-là , note André Marsan.

Si la présidente du comité exécutif, Nicole Bergeron, a affirmé que « c'est vers ça qu'on s'en va [le retrait du terminus] », le président de la STS, Marc Denault, soutient que des analyses demeurent à faire avant d'emboîter le pas.

Dans les scénarios qu'on a envisagés, on a regardé le pour et le contre. C'est un résumé du pour qui en sortirait, mais il reste toujours le côté contre. On a un comité de revitalisation, il faut parler avec les gens de Commerce Sherbrooke, les citoyens et les commerçants pour s'assurer que le projet qu'on va faire, qui sera pour plusieurs décennies, sera le bon pour les Sherbrookois et les utilisateurs de la Société de transport , explique-t-il.

Des consultations publiques seront également tenues avant d'aller de l'avant dans le dossier, assure Marc Denault.