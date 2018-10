Un texte de Mario De Ciccio

Les Yellowknifiens l’ont donc choisi lundi pour remplacer le maire sortant, Mark Heyck, qui ne se représentait pas après avoir passé deux mandats au pouvoir.

Pendant la campagne, Rebecca Alty s’est présentée comme étant la meilleure candidate pour assurer la bonne collaboration au sein du conseil municipal, mais aussi entre les différents paliers de gouvernements, le secteur privé et les organismes communautaires.

Mme Alty a souvent répété qu’une de ses priorités serait de créer un comité consultatif économique afin de rassembler les différents acteurs d'affaires de la ville, avec des représentants fédéraux, autochtones et territoriaux.

Pendant la campagne, elle a fait du coût de la vie et de la revitalisation du centre-ville ses points centraux. Elle estime que les plus gros problèmes doivent se régler avec des partenaires.

La nouvelle mairesse, Rebecca Alty, lors du forum des candidats organisé par le Conseil de développement économique de Yellowknife. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Ayant grandi et étudié dans les écoles d’immersions de la capitale ténoise, Rebecca Alty comprend certains enjeux de la francophonie dans la ville.

Lors d’un débat, elle avait mentionné le travail des organismes de la communauté francophone, comme le Conseil de développement économique (CDETNO) et la Fédération franco-ténoise (FFT) pour attirer et accueillir les nouveaux arrivants.

Elle s’était dite favorable à la création d’un nouveau centre communautaire francophone qui pourrait mieux accueillir les nouveaux arrivants.

Un nouveau conseil

À part Rebecca Alty et Adrian Bell, qui se présentaient à la mairie, seule la conseillère Lynda Bussey ne se représentait pas à cette élection. Les 5 autres conseillers sont dans une course à 16 afin d’être élu l’un des 8 conseillers.

En plus de voter pour élire son nouveau maire et les membres du conseil, les électeurs de Yellowknife ont aussi dû voter sur la possibilité d’allonger le mandat du conseil municipal d’un an.

Plus de résultats à venir …