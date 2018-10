Tous ont exprimé leur attachement pour l’art et reconnu l’importance de la culture à Vancouver, devant une salle comble.

Heather Deal, qui se présente de nouveau comme conseillère pour Vision Vancouver, a défendu le bilan de l’administration du maire Gregor Robertson.

« Je suis fière des réalisations de Vision Vancouver, dit-elle. Nous avons mis en place beaucoup de nouveaux espaces de création et d’entreposage pour les artistes. » Mais elle reconnaît qu’il y a encore à faire.

L'événement organisé par la BC Alliance for Arts and Culture a réuni les candidats au poste de maire de Vancouver, Kennedy Stewart, Wai Young, Fred Harding, Shauna Sylvester, Sean Cassidy et Gölök Buday. Les candidats au poste de conseiller municipal, Heather Deal, Phyllis Tang, Pete Fry, Anne Roberts, Lisa Dominato et Brandon Yan, ainsi que l'aspirant représentant à la Commission des parcs, Rick Hurlbut, sont aussi venus à la rencontre.

L’accessibilité au logement au coeur des discussions

« L’abordabilité, voilà de quoi il est question : c’est l’enjeu pour tout le monde », a affirmé dans son allocution d’ouverture Anne Roberts, candidate au poste de conseillère pour le parti COPE. Un enjeu qui concerne tout autant les artistes que les autres, selon elle.

Pour Kennedy Stewart, candidat indépendant au poste de maire, les problèmes de logement et d’hypothèque affectent aussi l’accès à l’art, les familles ayant moins d’argent à dépenser dans la culture s’ils ont de la difficulté à payer pour se loger.

Entendre les différents points de vue

L’objectif du débat était de rassembler les membres de la communauté artistique pour qu’ils puissent entendre les différents points de vue des candidats sur le soutien envers l’art et la culture, explique Nazanin Shoja, de la BC Alliance for Arts and Culture. La deuxième partie de la discussion était d’ailleurs réservée aux questions du public.

« Nous souhaitons voir une augmentation des fonds pour améliorer les établissements artistiques et culturels et les installations qui existent déjà, pour fournir des espaces abordables ou les artistes peuvent travailler, ou même vivre », affirme-t-elle.

Le montant dédié aux arts et à la culture est d’environ 12 millions de dollars par année à Vancouver, pour un budget total de 1,4 milliard de dollars.