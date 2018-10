Un texte de Joane Bérubé



Matane disposait déjà d’une réglementation sur la consommation de drogues dans les lieux publics. Toutefois, ce règlement spécifiait qu’une personne devait être sous l’influence de la drogue pour qu’il y ait infraction.

La Sûreté du Québec, qui voit au respect de ce règlement dans l’ensemble de la Matanie, a donc été consultée sur son application en prévision de la légalisation prochaine du cannabis. Le corps policier indique qu'une réglementation serait plus applicable si elle ciblait les gens au moment de leur consommation, plutôt qu'après.

En discutant avec la Sûreté du Québec, on nous a expliqué qu’il serait plus facile d’intervenir si on ciblait les gens qui consomment , précise le maire de Matane, Jérôme Landry.

Les élus ont ainsi annoncé, lundi soir, leur intention de modifier ce règlement, baptisé Règlement sur la qualité de vie.

À la recherche d'un consensus

Par contre, les citoyens de Matane attendront encore un peu avant de prendre connaissance du contenu du projet de règlement. On a des discussions, parce qu’au niveau du conseil on se pose des questions, on a des positions complètement différentes. On veut trouver un consensus donc on va prendre le temps de réfléchir ensemble , admet M. Landry.

Comme le Règlement sur la qualité de vie s’applique dans l’ensemble de la MRC, la discussion s’est aussi transportée autour de la table des maires de la Matanie qui devront aussi s’entendre.

Jérôme Landry, maire de Matane Photo : Radio-Canada

Les discussions entre les maires ont été nourries par différentes réflexions. On a eu, précise le maire de Matane, une rencontre avec les gens du comité de la sécurité publique, avec les gens de la SQ, on a eu plusieurs avis. L’Union des municipalités a travaillé très fort avec nous, avec l’ensemble des municipalités pour nous faire des recommandations.

On veut s’assurer d’avoir un règlement qui contrôle bien cette consommation-là, mais qui soit aussi applicable. Jérôme Landry, maire de Matane

Le maire se donne jusqu’à Noël pour qu’une réglementation soit adoptée. Il estime que les élus pourront d’ici là observer et prendre note de ce qui se passera dans les autres municipalités après la légalisation.