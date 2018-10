De plus, les randonneurs qui se promèneront dans les parcs nationaux de certaines provinces, dont l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, seront autorisés à fumer sur les sentiers de randonnée et dans l'arrière-pays.

Il sera toutefois interdit de fumer dans les aires de camping communes et autour des terrains de jeux.

Les règles applicables aux zones publiques, y compris les zones d'utilisation diurne, varient en fonction de la province où se trouve le parc national.

Au Québec, par exemple, il sera permis de consommer la substance dans les sentiers et dans l'arrière-pays. Il sera possible de fumer également dans les zones publiques, mais les fumeurs devront s'éloigner dans un rayon de neuf mètres lorsqu'il y a des bâtiments.

Six villes et villages au sein de parcs nationaux ont chacun leurs propres règles en matière de cannabis.

Il ne sera pas permis de fumer dans les lieux publics à Banff et Jasper en Alberta, à Waskesiu dans le parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, ainsi qu'à Wasagaming dans le parc national du Mont-Riding, au Manitoba.

À Lake Louise et Waterton, en Alberta, et à Field, en Colombie-Britannique, il sera possible de fumer du cannabis.