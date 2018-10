Au Yukon, l’utilisation du cannabis ne sera autorisée que dans les domiciles privés, et ce, dans la mesure où le propriétaire permet. La fumée, en principe, devrait donc être circonscrite.

[Les règles] me rassurent, mais le problème, c’est qu'on voit les mots, mais ça prend les actions. Alors qu’est-ce qui va se passer quand moi, j’ai quelqu’un à l’arrêt d’autobus qui fume? Est-ce que j’appelle [les autorités]? Et à quel point, nous, comme citoyens, on a le droit de dire à quelqu'un d'autre de ne pas faire quelque chose? Anthony Gucciardo

Anthony Gucciardo affirme souffrir de troubles respiratoires assez graves lorsqu'il est exposé à la fumée de cannabis ou à l’odeur de marijuana sur les vêtements de quelqu’un.

« Au Québec où j'ai été testé, je suis sur une échelle où zéro, c’était nul, il n'y avait rien, et quatre, c’était le plus fort. Alors, moi, je suis dans la zone quatre. »

D'après le médecin hygiéniste en chef du Yukon, Brendan Hanley, l’allergie au cannabis est semblable à celle que causent d’autres plantes.

Lorsqu'on le touche, le cannabis peut provoquer des réactions cutanées comme des enflures. S'il est consommé, il peut provoquer des nausées ou des vomissements ou d’autres problèmes digestifs. Et dans le pire des cas, le cannabis a le potentiel de causer une réaction d'anaphylaxie qui requiert une intervention d’urgence comme le recours à de l’épinéphrine.

Toutefois, il est difficile d'évaluer la prévalence de cette allergie chez les Yukonnais, selon Brendan Hanley. Ce dernier ne prévoit donc pas de politique en santé publique pour prévenir les allergies.