Cliff Cullen indique que davantage de détails seront fournis plus tard quant à la manière dont son gouvernement a géré la plainte pour harcèlement.

D’après une source gouvernementale, Cliff Graydon aurait demandé à une femme membre du personnel législatif de s’asseoir sur ses genoux lors d’une réunion récente où le nombre de chaises était insuffisant pour le nombre de personnes présentes.

Cliff Cullen, le ministre de la Justice du Manitoba, refuse de dire si le caucus du Parti conservateur envisage le retrait du député Cliff Graydon en tant que membre. Photo : CBC/John Einarson

Le parti progressiste-conservateur avait indiqué, vendredi, dans une déclaration que « la question a été traitée immédiatement ». Le gouvernement et le caucus du parti n’ont toutefois pas donné de précision sur les mesures prises, et n’ont pas non plus confirmé que Cliff Graydon est la personne impliquée dans ce dossier, ni s’il a présenté ses excuses à la membre du personnel concernée.

« Notre objectif principal est de protéger la personne concernée qui a demandé que les détails de l'affaire restent confidentiels », a déclaré le président du caucus du PC, Wayne Ewasko, dans un communiqué diffusé lundi après-midi.

Le ministre Cullen a déclaré ne pas savoir si des plaintes similaires avaient été déposées contre Cliff Graydon par le passé. Il a également réfuté la thèse selon laquelle son gouvernement aurait traité l'affaire à huis clos, fustigeant l’approche du gouvernement NPD précédent en matière d’allégations de harcèlement.

« Nous avions un gouvernement précédent qui était très secret. Il y avait une dissimulation complète. Il y a des gens qui ont prétendu ne pas s'en inquiéter. Nous avons adopté une autre approche. Nous sommes en train d’écouter ces accusations », a déclaré Cullen.

En février dernier, le gouvernement conservateur annonçait une nouvelle politique sur le harcèlement sexuel. Celle-ci donne, entre autres, à tous les membres du personnel la possibilité de soumettre leurs plaintes à Fred Meier, le greffier du conseil exécutif, qui est le plus haut fonctionnaire.

CBC News a effectué plusieurs demandes d’entrevue à Cliff Graydon, mais ce dernier n’y a pas répondu. Lors d’une brève intervention avec la Presse canadienne samedi, il a affirmé que l'affaire avait été traitée « de manière satisfaisante ».