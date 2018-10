Paul Allen avait récemment déclaré qu'il avait commencé un traitement pour un lymphome non hodgkinien, le même type de cancer qu'il avait vaincu il y a neuf ans.

« Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un dirigeant, d'un mentor et d'un ami dont les 65 années furent trop courtes, et nous rappelons quel honneur cela fut de travailler aux côtés de

quelqu'un dont la vie a changé le monde », a déclaré Vulcan, son entreprise, dans un communiqué.

Né à Seattle, Paul Allen a connu Bill Gates alors qu'ils étaient encore à l'école primaire. Ensemble, ils ont fondé Microsoft en 1975.

Il quitte Microsoft en 1983 lorsqu'on lui diagnostique un premier cancer.

Il crée l'entreprise d'investissement Vulcan Inc trois ans plus tard, pour superviser son empire et ses investissements financiers.

Sa fortune est évaluée à 20 milliards de dollars par le magazine Forbes.

Il était propriétaire des Seahawks de Seattle dans la Ligue nationale de football (NFL), de l'équipe de basketball Trail Blazers de Portland, et actionnaire des Seattle Sounders dans la Ligue majeure de soccer (MLS).

Avec les informations de Gérald Fillion