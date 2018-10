Un texte de Louis Gagné

Le plus haut tribunal du pays sera appelé à se prononcer sur la recevabilité de la défense présentée par l’adjudant Gagnon lors de son procès en cour martiale, au terme duquel il avait été acquitté en 2014. L’accusé avait plaidé la « croyance sincère, mais erronée au consentement de la plaignante ».

Dans une décision rendue à deux juges contre un le 31 janvier dernier, la Cour d’appel de la cour martiale a jugé que cette défense était irrecevable et n’aurait jamais dû être autorisée par le juge militaire en chef.

Elle a donc annulé l’acquittement de l’adjudant Gagnon et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

L'adjudant André Gagnon en cour martiale à Québec, le 12 août 2014. Photo : La Presse canadienne/Clément Allard

Si la Cour suprême donne raison à la Cour d’appel, l’adjudant André Gagnon devra être jugé une nouvelle fois devant un tribunal militaire.

À l’inverse, le renversement de la décision rendue par la Cour d’appel devrait entraîner la fin des procédures dans ce dossier, qui a fait l’objet d’une importante couverture médiatique au cours des dernières années.

Premier procès

En 2012, Stéphanie Raymond, alors caporale, avait déposé une plainte pour agression et harcèlement sexuel contre l’adjudant André Gagnon, son supérieur hiérarchique.

Les faits reprochés seraient survenus en décembre 2011 au manège militaire du Régime de la Chaudière, à Lévis.

Au cours du procès d’André Gagnon, la défense avait plaidé que l'accusé avait eu suffisamment de signes pour croire que Stéphanie Raymond consentait aux contacts sexuels.

Un comité de la cour martiale composé uniquement d’hommes, tous de hauts gradés des Forces canadiennes, avait acquitté André Gagnon le 22 août 2014, un jugement que le Directeur des poursuites militaires avait porté en appel.

La Cour suprême du Canada à Ottawa Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

La cause s’était rendue une première fois devant la Cour suprême. L’adjudant André Gagnon estimait que le ministère de la Défense ne pouvait interjeter appel dans les causes militaires.

Dans une décision rendue le 22 juillet 2016, le plus haut tribunal avait donné raison à Stéphanie Raymond et autorisé sa demande d’appel.

Cause emblématique

La jeune femme, qui a quitté les Forces canadiennes en 2013, n’accorde plus d’entrevue aux médias. Son avocat-conseil, le colonel à la retraite Michel Drapeau, affirme qu’elle n’assistera pas à l’audition de sa cause en Cour suprême.

« Comme son avocat, je n’ai pas de droit de parole, je n’ai pas demandé d’intervenir et comme victime, elle n’a pas droit de parole non plus », explique Me Drapeau.

Je vais être là en son nom, mais purement comme spectateur. Je n’ai aucun rôle à jouer. Michel Drapeau, avocat-conseil auprès de Stéphanie Raymond

Le colonel à la retraite et avocat Michel Drapeau Photo : Radio-Canada

L’avocat-conseil affirme ne pas avoir assez de faits entre les mains pour spéculer sur l’issue de l’audience. Quelle que soit la décision que rendra la Cour suprême, Michel Drapeau est convaincu que la cause de Stéphanie Raymond fera jurisprudence dans le traitement des plaintes pour agression sexuelle.

L’avocat-conseil a d’ailleurs tenu à féliciter sa cliente pour avoir eu « le courage de ne pas abandonner et de se fier au système de justice canadien ».

« Jusqu’à maintenant, ç’a apporté certainement beaucoup d’attention à cette cause-là qui va, je pense, assainir et améliorer le sort des prochaines victimes […] Les cours, soient-elles militaires et civiles, vont être mieux parées pour faire face à ce genre de dilemme dans le futur. »

Avec les informations de Jonathan Lavoie