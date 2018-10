Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Même si elle attend avec intérêt ses retombées économiques, la communauté d'affaires demeure elle aussi optimiste quant au projet porté par les bâtisseurs de la mine Canadian Malartic.

Mouvements de personnel

La minière a mis à pied une bonne partie de son équipe de géologie de Rouyn-Noranda. Quatre personnes ont ainsi été remerciées de leurs services au cours des dernières semaines.

Ça fait plusieurs années qu'on fait de l'exploration, fait valoir le président et chef de la direction Luc Lessard,l'un des architectes derrière la construction et la mise en service de la mine d'or Canadian Malartic.

Depuis le dépôt de l'étude de faisabilité, il était normal qu'on diminue la cadence , ajoute-il.

Le PDG de Ressources Falco, Luc Lessard. Photo : Radio-Canada/Félix B. Desfossés

On s'est donnés quelques années pour couvrir les secteurs de Donalda, Quémont et la zone ouest de Horne pour finalement avoir en main assez d'information géologique pour en faire une consolidation. Donc oui, on a dû procéder à des mises à pied. Dans un contexte de compagnie junior, vous comprendrez qu'on ne peut pas se permettre de faire de l'exploration à vie. »

Le chef de la direction financière, Vincent Metcalf, a aussi remis sa démission la semaine dernière. Son poste sera pourvu par des employés qui travaillaient déjà étroitement avec lui, « pour l'intérim de la prochaine année au moins », poursuit M. Lessard.

Priorités : financement et autorisations

La minière veut ainsi concentrer ses efforts sur l'obtention de permis auprès des autorités gouvernementales ainsi que sur le financement, difficile à trouver dans le contexte actuel.

Luc Lessard rappelle que Falco a tout de même atteint plusieurs de ses objectifs pour 2018 notamment avec la construction du Centre Quémont adjacent au Centre de formation professionnelle et à l'école La Source et le dépôt de son étude d'impact environnemental auprès du ministère de l'Environnement, en cours d'analyse.

La priorité pour Falco, c'est définitivement l'obtention de toutes les autorisations communément appelées les permis pour le développement du projet. Parallèlement à ça, pour un projet de 1 milliard [de dollars], vous comprendrez qu'on s'attarde sur le financement de projet , indique M. Lessard, rappelant l'annonce récente avec Osisko d'un flux d'argent de l'ordre de 180 millions de dollars.

Mais il faut admettre que la situation du financement nous demande d'être prudents, donc d'être rigoureux dans la gestion de nos dépenses. -Luc Lessard, président et chef de la direction de Ressources Falco

Négociations plus longues que prévu avec Glencore

Interrogé sur les négociations en cours avec Glencore, qui possède des infrastructures au-dessus d'une partie du gisement dans la mire de Falco, Luc Lessard confirme que les discussions prennent plus de temps que ce que prévoyait l'échéancier initial.

Évidemment, ça nous prend les autorisations de la tierce partie, on est en discussion avec eux depuis la dernière année essentiellement, note M. Lessard. Ça prend un peu plus de temps, mais on travaille fort de façon à [obtenir] leur autorisation. Le début du programme de dénoyage qui était prévu en 2018, a été repoussé en 2019 .

Patience, dit la Chambre de commerce et d'industrie

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), qui suit le projet avec intérêt, n'est pas surpris par ces retards sur l'échéancier initial. Jean-Claude Loranger demeure cependant optimiste.

C'est un projet qui va voir le jour, mais il faut dire aussi qu'on a anticipé Falco un peu , concède M. Loranger. Quand il est venu à la Chambre de commerce [le président et chef de la direction Luc Lessard] n'a jamais parlé de 2018-2019. Il parlait de 2021-2022, mais avec la réputation du promoteur, on se disait, ça va aller beaucoup plus vite, il va livrer le projet plus rapidement.

Jean-Claude Loranger, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Nos attentes étaient élevées, on le voulait à court terme ce projet-là. Jean-Claude Loranger, président de la CCIRN

Il ajoute faire confiance aux promoteurs de Falco, même dans le contexte de financement difficile que l'on connaît.