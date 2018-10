Les manifestants exigent que le gouvernement de Doug Ford revienne sur sa décision et maintienne la hausse du salaire minimum qui devait avoir lieu le premier janvier prochain.

Des manifestants se sont entre autres rassemblés devant l'épicerie Loblaws de la rue Rideau, à Ottawa, pour dénoncer les dires du président-directeur général de l'entreprise, Galen Weston, qui s'était positionné contre cette hausse du salaire minimum en Ontario. Selon ce dernier, une telle hausse nuirait à l'économie et aux entreprises canadiennes.

Or, cette hypothèse est fausse, selon Véronique Prévost du syndicat Unifor. Elle soutient que ces mesures soutiennent les employés et réduisent le taux de roulement. Si les employés sont capables de rester dans un emploi et s'ils sont capables de travailler dans cet emploi-là avec un bon salaire, il y a moins d'employés qui vont quitter , dit-elle.

Manifestations au collège La Cité, un an plus tard

Des enseignants et des étudiants du collège La Cité d'Ottawa ont aussi participé à ce mouvement, presque un an jour pour jour, après que des manifestations eurent ébranlé le collège. À l'époque, les membres du personnel militaient pour plus d'équité salariale et de meilleures conditions de travail.

On participe parce qu’on y croit fortement. C’est la condition de la majorité du personnel scolaire en Ontario. On sait que plus de 70 % des cours dans les collèges sont livrés par des professeurs contractuels. Pour nous, la solidarité, c’est d’être derrière eux et revendiquer qu’ils aient de meilleures conditions de travail , a fait valoir Mona Chevalier, présidente du syndicat du personnel scolaire au collège La Cité.

La grève des professeurs dans 24 collèges de l'Ontario avait lieu l'an dernier (archives) Photo : Radio-Canada/Josée Guérin

Le personnel scolaire a gagné avait fait un gain à l'époque, soit d'avoir un salaire égal pour un travail égal. On ne voudrait certainement pas que ça recule , a soutenu Mme Chevalier. Elle explique que des enjeux demeurent, dont la précarité des emplois.

Le syndicat des professeurs de La Cité a indiqué vouloir continuer sa lutte pour de meilleures conditions de travail pour les étudiants et pour les employés contractuels.

Outre le combat des changements au projet de loi 148, Mme Chevalier indique que d’autres enjeux sont importants pour elle. Nos professeurs à temps partiel, il y a quand même des réalités là où on ne leur paie pas le temps de préparation, ces choses là , a souligné la représentante syndicale.

Pour nous, c’est important parce que pour le syndicat du personnel scolaire, les conditions de tout notre personnel scolaire affectent la qualité de l’éducation, affecte aussi la livraison des programmes, aussi le fait que d’une année à l’autre il peut y avoir de la rotation de personnel , a-t-elle fait valoir. Ce n’est pas bon pour les étudiants.

Avec les informations d'Audrey Roy