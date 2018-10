Un texte de Jean-François Deschênes

Tôt le soir des élections, les résultats diffusés sur Internet par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) font réagir Mauril Minville.

En un clin d'oeil, le candidat libéral dans Gaspé, Alexandre Boulay, connaît une montée fulgurante tandis que la péquiste, Méganne Perry-Mélançon, stagne.

Quand ça a sorti, j'ai écrasé dans mon siège, j'ai baissé de trois pieds dans mon siège et puis là, je me suis dit : "Il y a quelque chose qui ne va pas!" Mauril Minville, délégué officiel de la péquiste Méganne Perry Mélançon

Mauril Minville, délégué officiel de la péquiste Méganne Perry Mélançon Photo : Radio-Canada/Claude Côté

Le lendemain matin, la boîte 61 est montrée du doigt. La liste des résultats de la boîte indique 194 voix pour le libéral et aucune pour les candidats des autres partis.

Le directeur du scrutin, des représentants libéraux et péquistes décident d'ouvrir la boîte. Le rapport à l'intérieur confirme finalement ces chiffres. Pour M. Minville, c'est inconcevable Ce n'est pas normal. C'est une erreur. Et puis là, l'erreur s'est confirmée le lendemain par le rapport qu'il y avait dans la boîte. C'est là que tout de suite, moi j'ai entrepris une démarche.

Aussitôt, les rapports des autres boîtes de scrutin sont examinés à la demande du Parti québécois. Des irrégularités seront trouvées dans une quarantaine d'entre elles. Il y avait des anomalies que moi je pourrais considérer comme mineures, mais dans le cas d'une demande de recomptage, il fallait toujours que le procureur en mette… tout ce qui était anormal , dit-il. Un nouveau dépouillement sera finalement demandé par le PQ.

Méganne Perry-Melançon célèbre sa victoire en compagnie du chef intérimaire du PQ Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada/Claude Côté

Cette histoire fait dire à Mauril Minville qu'il devrait y avoir plus de rigueur dans la sélection et la formation des employés lors des élections. Parce que ça se fait dans l'empressement un peu, beaucoup. Puis moi je dis que s'ils réglaient ça, avoir plus de rigueur dans le choix et la formation des primo, le système, moi, je ne dirais pas qu'il est parfait mais vraiment c'est un bon système.

La suite est connue... Le dépouillement judiciaire déclare la péquiste Méganne Perry Mélançon gagnante au détriment du libéral Alexandre Boulay.

Mauril Minville refuse d'émettre des hypothèses pour expliquer ces confusions le soir du scrutin, parce que l'enquête du DGEQ est toujours en cours.