Un texte de Nicolas Steinbach

Le 17 octobre, jour de la légalisation du cannabis, le Nouveau-Brunswick ouvrira une vingtaine de succursales qui créeront 290 emplois, à la grandeur de son territoire. Toutes proportions gardées, c'est 10 fois plus de magasins par habitant qu'au Québec.

La société de la Couronne responsable de la vente et de la distribution du cannabis récréatif au Nouveau-Brunswick, Cannabis NB, ouvrira 20 magasins le 17 octobre. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Nous sommes les plus avancés, nous travaillons sur nos magasins depuis deux ans et demi et nous avons eu un mandat clair de la part de notre gouvernement d'être prêts le jour de la légalisation , fait valoir Brian Harriman, PDG de Cannabis NB.

Brian Harriman, PDG de Cannabis NB Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Cannabis NB prévoit des ventes de cannabis de 45 millions de dollars au 31 mars 2019.

Cependant la nouvelle société de la Couronne devra absorber des dépenses importantes telles que l’aménagement des magasins, le salaire et la formation des employés et l’achat du cannabis. Lorsque les dépenses sont soustraites, les recettes seront assez basses la première année.

Beaucoup de ces coûts-là, c'est au départ et par la suite, les coûts vont s'ajuster , explique Roger Melanson, président du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick.

Les produits seront gardés sous verre dans les magasins. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Des entreprises dans la ruée vers l'or vert

Le pactole revient aux entreprises qui ont signé des contrats avec le gouvernement. Trois d’entre elles ont une usine dans la province et une quatrième vient de l'Ontario. La province s'est engagée à leur acheter 15 500 kg de cannabis par année.

Le producteur de cannabis Organigram basé à Moncton ajoute 93 000 pieds carrés à son usine. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

On est rendu ici avec une croissance phénoménale. Il y a deux ans, on avait une trentaine de personnes et on est rendu à 430 personnes et on va doubler dans les prochains 12 mois , souligne Larry Rogers, vice-président au développement international à l'entreprise Organigram de Moncton.

Chez Organigram de même que chez Zenabis, le producteur établi à Atholville dans le nord de la province, la légalisation de la marijuana va décupler la superficie de leurs usines ainsi que leur production et le nombre de leurs employés.

La demande est tellement forte qu'une pénurie de main-d'oeuvre se pointe déjà à l'horizon. Pour les prochaines 500 personnes, ça va être un défi , dit Larry Rogers.

Larry Rogers, vice-président au développement international à l'entreprise Organigram à Moncton. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Des débouchés internationaux

Les vraies retombées pour ces compagnies ne viennent pas du marché intérieur : elles viendront de l'exportation. Après tout, le Nouveau-Brunswick ne compte que 750 000 habitants.

Pour l'avenir, on parle beaucoup d'exportation. C'est sûr que ça va être un produit du Nouveau-Brunswick. On est en train de développer d'autres contrats avec les autres pays , explique May Nazair, porte-parole pour Zenabis.

L'usine de Zenabis à Atholville aura une superficie de 400 000 pieds carrés. Photo : Radio-Canada

Zenabis exportera vers trois provinces et territoires ainsi que quelques pays en Europe. De son côté, Organigram prévoit exporter du cannabis vers cinq États et territoire et l'Australie pour l'instant.

La commercialisation de nos marques de commerce internationales. Ça, c'est vraiment l'avenir. Larry Rogers, vice-président au développement international d'Organigram

Bien que le Nouveau-Brunswick soit une petite province, elle espère devenir un leader dans l'industrie du cannabis.

Être un mini joueur peut avoir des avantages parce qu'on peut devenir un petit laboratoire soit de recherche, soit de production , fait valoir Roger Melanson, président du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick.

Roger Melanson, président du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le cannabis comme moteur de croissance économique?

Après tout la province avec un des plus bas taux de croissance au pays a besoin de cette nouvelle économie. On mise certainement beaucoup là-dessus parce qu’il y a des opportunités économiques et c'est pourquoi on a beaucoup priorisé le développement économique par la légalisation de cette industrie , explique Roger Melanson.

Nous prévoyons, entre 2018-2023, une création de 3000 emplois et une masse salariale de 400 millions de dollars. C'est significatif! Roger Melanson, président du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick

Les villes où des usines de production de marijuana ont pignon sur rue espèrent déjà devenir un pôle d’attraction pour d’autres industries, avec de nouveaux secteurs que le cannabis permettra de développer.

La production de laitues hydroponiques, des produits verts, des légumes, des productions qui ne sont pas si [différentes] de celles de marijuana. Je regarde les produits qui sont semblables, qui utilisent le même genre de ressources et je vois comment on peut développer un créneau d'agriculture industrielle ici dans la région , dit Frédéric Gionet, vice-président de Développement économique Grand Moncton.

Frédéric Gionet, vice-président de Développement économique Grand Moncton. Photo : Radio-Canada

D'autres municipalités voient cependant la légalisation du cannabis comme un fardeau et non comme une occasion de développement économique.

Actuellement, c'est clairement une dépense pour les municipalités, il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Il y a quelques municipalités qui vont en bénéficier soit parce qu'elles ont une usine de production sur leur territoire ou encore une succursale de vente de cannabis , indique Frédérick Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Frédérick Dion, directeur général de l'AMFNB. Photo : Radio-Canada

Les municipalités continuent de réclamer un tiers des revenus de la taxe d’accise qui sera prélevée sur la vente du cannabis. Aucun accord ne sera signé avec le gouvernement provincial avant la légalisation. Alors que [...] les responsabilités vont incomber à l'ensemble des municipalités. C'est pourquoi il faut un partage de revenus avec la totalité d'entre elles , plaide Frédérick Dion

C'est à long terme que l'on verra si l'industrie du cannabis sera payante pour le Nouveau-Brunswick, si cette petite province de 750 000 habitants pourra tirer son épingle du jeu en attirant et en retenant les entreprises issues de cette nouvelle économie.