Aussi président de l’assemblée de la fabrique, Gérard Savard compte recueillir les 16 500 $ nécessaires à la réparation du parvis de l'église, qui s'est effondré cet été.

On croise les doigts et on espère avoir la générosité de nos commanditaires pour nous aider à faire cette réparation le plus rapidement possible. Gérard Savard, ancien maire de Chambord

Demandes de commandites, instauration de tirages moitié-moitié : pour Gérard Savard, chaque action le rapproche un peu plus de son objectif.

Le parvis de l'église s'est effondré cet été. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Au-delà de la réfection du parvis, il s'est donné une mission plus grande encore, celle de sauver l'église du village.

On voit qu'il y a des détériorations majeures au niveau du plâtre, de certains ornements qui sont en train de lâcher. C'est évident qu'on a été obligés de fermer un secteur à un moment donné parce que là, c'était rendu dangereux pour les usagers. Alors, on se doit de trouver une nouvelle vocation à cet édifice pour pouvoir lui permettre d'avoir des revenus , explique l’ancien maire de Chambord.

L'église nécessite de nombreux travaux. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Pour compenser les sources de revenus qui ont fondu comme le nombre de paroissiens sur les bancs d'église, la fabrique évalue différents scénarios pour renflouer ses coffres.

On a certaines compagnies de diffusion, je pense à Digicom, Vidéotron, qui utilisent les clochers pour pouvoir placer des antennes intermédiaires pour améliorer le service de leurs clients. Ça, ça nous a été demandé. Tout le monde parle maintenant des fameuses entreprises de serveurs électroniques qui mangent énormément d'électricité, mais qui donnent beaucoup de chaleur et qui ont besoin de beaucoup de fraîche. Comme ici, ça coûte les yeux de la tête à chauffer, si on avait un genre d'équipement semblable, ça serait intéressant de l'avoir à l'intérieur de la bâtisse pour au moins sauver le chauffage , ajoute Gérard Savard.

Qu'importe l'avenir des églises du Québec, pour Gérard Savard, celle de Chambord doit continuer de surplomber le paysage pour honorer la mémoire des bâtisseurs du passé.

D’après le reportage de Mélissa Paradis