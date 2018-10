L'usine pourrait concurrencer la compagnie Sintra qui est fréquemment la seule soumissionnaire pour obtenir des contrats de travaux sur les routes dans les municipalités de la région.

Le projet a été lancé il y a un peu plus de deux mois par le conseiller de Saint-Arsène Marc Rioux. Les premières vérifications faites par la MRC de Rivière-du-Loup confirment qu'une ville ou un regroupement de municipalités pourrait exploiter ce genre d'usine.

Par contre, selon les lois en vigueur, l'asphalte qui y serait produit ne pourrait être utilisé ailleurs que dans les rues sous juridiction municipale ou encore dans les stationnements de ces villes. Il serait donc impossible de vendre les produits de l’usine pour refaire les cours de certaines résidences privées.

Malgré ces restrictions, les élus de la MRC de Rivière-du-Loup y voient une possibilité de faire des économies intéressantes. Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, explique que d’autres villes auront la possibilité de s’associer au projet d’ici quelques semaines.