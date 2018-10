Un texte de Jean-Marc Belzile



Le niveau de l'eau est mesuré quotidiennement dans la province à l'aide de différentes stations sur les cours d'eau.



Celle du secteur de Cléricy, sur la rivière Kinojévis, sert de référence pour plusieurs plans d'eau.

La pluie des derniers jours a fait augmenter de façon considérable le niveau de l'eau des lacs et des rivières dans la région. Photo : Gracieuseté : Michael Lockhead

Lundi le 15 octobre, le niveau de l'eau a atteint 272 mètres à cet endroit.



Le débit a aussi dépassé les 270 mètres cubes secondes, du jamais vu dans la région à l'automne.



Depuis 1966, le débit de l'eau a dépassé les 200 mètres cubes secondes à seulement 2 reprises.

Interventions des services d’urgence

Le directeur de la sécurité civile à la Ville de Rouyn-Noranda, Stéphane Valade, affirme que son équipe a dû intervenir à plusieurs endroits pour des inondations.

Un ponceau du quartier Beaudry, à Rouyn-Noranda, a dû être rétabli après que le niveau de l'eau l'ait brisé. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté :

On a fait surtout de la présence sur le terrain, on est allés voir jusqu'où ça allait. Il y a des routes qui ont été inondées, des ponceaux qui sont partis à certains endroits et c'est surtout là qu'on est intervenu , soutient M. Valade.

Impacts

Un tel niveau d'eau est normalement atteint uniquement au printemps, lors de la fonte des neiges.



Selon le directeur régional de la sécurité civile, Gaétan Lessard, cette situation particulière pourrait d'ailleurs avoir un impact le printemps prochain.

Si on continue à avoir de la pluie et qu'on a une abondance de neige, on aura une grande quantité d'eau à évacuer au printemps. Gaétan Lessard