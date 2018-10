Un texte de Claudine Brulé

L'âge légal pour acheter, cultiver, posséder et consommer du cannabis en Ontario. Photo : Radio-Canada

L'âge légal

Il faudra être âgé d'au moins 19 ans pour acheter, cultiver, posséder et consommer du cannabis en Ontario. Le gouvernement provincial a décidé que l'âge minimum pour la consommation de marijuana sera le même que pour la consommation d'alcool et de tabac.

Dès minuit et une minute le 17 octobre prochain, le magasin en ligne de la Société ontarienne du cannabis acceptera les commandes des Ontariens. Photo : Société ontarienne du cannabis

Où acheter?

Le mercredi 17 octobre, les citoyens de la province pourront se procurer de la marijuana à un seul endroit, c'est-à-dire en ligne sur le site de la Société ontarienne du cannabis (OCS.CA).

Des magasins dans lesquels les Ontariens pourront acheter des produits du cannabis en personne ouvriront seulement le 1er avril prochain.

D'ici au printemps, le gouvernement provincial établira les critères de la vente par des détaillants privés. On sait toutefois que ces magasins ne pourront pas vendre autre chose que du cannabis et des accessoires, qu'il sera impossible de l'extérieur de voir dans le magasin et que les personnes de moins de 19 ans n'auront pas le droit d'y entrer.

Des produits de cannabis dans un comptoir de vente Photo : Associated Press/Gosia Wozniacka

Qu'est-ce qui sera disponible?

La Société ontarienne du cannabis vendra en ligne des fleurs de cannabis séché, de l'huile de cannabis, des comprimés et des joint déjà roulés. Plus de 70 variétés de cannabis seront vendues et on espère éventuellement en offrir 150. Des accessoires seront aussi disponibles, comme du papier à rouler et des contenants hermétiques à l'épreuve des enfants.

La Société a aussi l'intention de vendre des graines pour faire pousser des plants de cannabis puisque c'est aussi permis dans la loi fédérale. Chaque ménage pourra faire pousser un maximum de quatre plants de cannabis.

Une quantité de cannabis séché représentant la limite de 30 g que les consommateurs seront autorisés à posséder en public. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

La quantité permise

Il sera possible d’acheter un maximum de 30 grammes de cannabis à la fois (les huiles et capsules, seront automatiquement converties en équivalent de cannabis séché). 30 grammes représente la possession personnelle permise par la loi canadienne.

Un homme allume un joint de marijuana. Photo : getty images/istockphoto/Vicheslav

Où allumer?

Il sera permis de fumer dans les endroits publics où il est actuellement permis de fumer la cigarette : sur les trottoirs, dans certains parcs, les chambres d’hôtel désignées, etc. Il sera cependant interdit de fumer dans les véhicules et les bateaux.

Il sera illégal de consommer à 20 mètres d’une école, d’une garderie ou d’un terrain de jeux pour enfants.

Cependant, les municipalités pourront adopter des règlements pour interdire la marijuana à certains endroits.

Une fleur d'un plant de marijuana médicinale chez Aphria Photo : Radio-Canada/Nicolas Pham

D'où viendra le cannabis

L’Ontario compte 32 fournisseurs de cannabis, dont 22 sont établis dans la province.

Tous les producteurs licenciés vendent leurs produits à la Société du cannabis de l’Ontario.

Cette société vend le cannabis en ligne, et le printemps prochain, sera l’unique distributeur pour les détaillants privés.

La loi interdit aux magasins de s’approvisionner directement auprès des producteurs.

Un bureau de Postes Canada Photo : Radio-Canada/François Gagnon

La livraison

C’est Postes Canada qui assurera la livraison des achats en ligne (la Société ontarienne du cannabis assure qu'il y aura un plan alternatif en cas de grève à Postes Canada).

Les achats pourront uniquement être livrés à une adresse en Ontario, moyennant des frais de 5 $.

On estime la période de livraison entre un et trois jours.

Les facteurs ne laisseront pas de colis sur votre perron ou dans une boîte postale.

Ils demanderont d’ailleurs une signature à la réception et pourraient vérifier que la personne qui accepte la livraison est âgée de 19 ans ou plus.