Un texte de François Le Blanc

Sergio Pessoa est bien connu dans le petit monde du judo néo-brunswickois. Pendant deux ans, il a entraîné les judokas du club Hanagata de Kegwick.

Oui, bien sûr, ça nous fait plaisir toujours de revenir ici dans la région de Madawaska , lance en souriant l’entraîneur. J'ai toujours des amis à Kedgwick. Ma famille canadienne habite encore là-bas. Je reviens tous les ans pour visiter mes amis.

Le lien de Sergio Pessoa avec le nord-ouest du Nouveau-Brunswick remonte à 2003. Le Brésilien répond à une offre d’emploi pour devenir entraîneur professionnel à Kedgwick. Rapidement, les jeunes de la région et de toute la province s’améliorent sous sa supervision.

À son arrivée au Canada, il parlait l’anglais mais pas le français.

En 2005, Sergio Pessoa est embauché par un club à Montréal et poursuit sa carrière à différents niveaux au Québec et pour l’équipe canadienne. Il doit beaucoup de ses succès à son passage à Kedgwick.

Son fils, qui s’appelle aussi Sergio, a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Londres et de Rio. Maintenant à la retraite, Sergio Pessoa fils marchera dans les traces de son père, en devenant entraîneur.

D’ailleurs, à Kegwick, on parle plutôt de Sergino pour désigner le fils.

Sergio Pessoa père a été quatre fois champion panaméricain et six fois, il a remporté le championnat du Brésil, son pays d’origine. Il a participé aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 comme athlète et comme entraîneur en 1996 (pour le Brésil). Puis, aux JO de 2008 et 2012, il faisait partie de l’équipe du Canada. Il est citoyen canadien depuis 2007.