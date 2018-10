Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard



La directrice générale de l'AEMQ, Valérie Fillion, explique qu’il y aura des ateliers de formation continue et conférences organisés lundi et mardi. Il aura notamment des ateliers de formation continue en géosciences, en modèles de gisements, en rapports 43-101, qui sont les rapports techniques que les compagnies publiques doivent produire , soutient-elle.

Il y a aussi un volet comptabilité, gestion et fiscalité des entreprises, entre autres , ajoute-t-elle.



Jeudi et vendredi, les participants sont conviés à la foire commerciale ainsi qu'à des activités de réseautage.



Plus de 1000 participants répartis dans une centaine de kiosques sont attendus pour l'occasion.



La présidence d'honneur est assurée cette année par l'homme d'affaires et mécène Pierre Lassonde.