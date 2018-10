Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Le Centre Jean-Daigle d’Edmundston a beaucoup fait parler de lui dans la dernière année. L’engouement pour la nouvelle équipe de la Ligue de hockey junior des Maritimes, le Blizzard, y est pour beaucoup. Un an après son ouverture, la ville d’Edmundston, qui souhaite devenir une destination pour les promoteurs d’évènements de toute sorte, continue de développer son expertise. Une firme a été embauchée et prépare un rapport afin de guider la municipalité dans sa stratégie de développement.

Selon le directeur du service des loisirs et sports de la Ville d'Edmundston Michel Nadeau, la municipalité a beaucoup appris dans la première année d'exploitation du Centre et continuera de faire des ajustements. Avant qu’on puisse établir une structure d’opération qui est assez efficace, on peut parler de deux ou trois ans. Oui, on a du succès, les gens de l’extérieur qui viennent n’ont que des éloges à nous donner, mais il ne faut pas s’arrêter à ça. Il faut regarder comment on peut toujours s’améliorer , dit-il.

En février 2018, l'amphithéâtre s'est transformé pour accueillir le Salon de l'auto. Photo : Radio-Canada/Bernard LeBel

En ce qui concerne les finances, des ajustements devront être faits au cours de la deuxième année d'exploitation du Centre. On a fait des plans budgétaires basés sur le meilleur de nos connaissances, mais c’est certain qu’il y a des choses qui sont un petit peu plus élevées au niveau des dépenses qu’on avait prévu , explique Michel Nadeau.

Objectif : plus de spectacles

Au départ, les instigateurs du projet de l’amphithéâtre souhaitaient que les spectacles représentent 16 % du calendrier des évènements au Centre. Après un an, ce sont 10 % des évènements organisés qui revêtaient un aspect culturel, que ce soit les spectacles d’ouverture, le gala des Éloizes ou le spectacle d’humour de la Foire brayonne. Même si aucun spectacle d’envergure n’est encore prévu pour la prochaine année, l’objectif reste le

Il faut développer une expertise pour attirer le plus de promoteurs possible dans la ville, croit le coordonnateur d’Évènements Edmundston, Denis Lagacé. C’est de voir comment on peut travailler avec les différents promoteurs pour que oui, ils réalisent leurs évènements à Edmundston, mais aussi que ce soit des évènements rentables pour eux , affirme-t-il.

Répartition des évènements au Centre Jean-Daigle depuis l’ouverture : Sports (incluant le Blizzard) : 82,8 % (122 944 entrées)

Blizzard : 61,6 % (91 536 entrées)

Spectacles : 10,3 % (15 271 entrées)

Autres (salons et visites) : 6,9 % (10 300 entrées) Source : Ville d'Edmundston

Le Centre Jean-Daigle a accueilli la soirée des Éloizes en mai 2018. Photo : Ville d'Edmundston

Une grande place au communautaire