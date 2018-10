Un texte de Tiphanie Roquette

Les consommateurs ne devraient pas faire à une pénurie de produits, mais les mesures de sécurité seront en place pour s’assurer que les règlements sont respectés.

Tour d’horizon en cinq chiffres :

Visite de l'usine Aurora, à Cremona en Alberta, qui produit du cannabis thérapeutique Photo : Radio-Canada/Jocelyn Boissonneault

15 producteurs autorisés

AGLC a sélectionné 15 producteurs pour la fournir en produits du cannabis, qui seront ensuite vendus en ligne ou à des commerçants privés.

La Commission dit avoir déjà reçu du cannabis à son entrepôt de la part de la plupart des producteurs. Malgré les scénarios catastrophes qui circulent, la Commission n’anticipe pas un manque de produits pour répondre à la demande des premiers jours.

L’offre à long terme est cependant plus difficile à anticiper à cause de l’ajout possible d’autres producteurs. Santé Canada a ainsi reçu 102 demandes d’autorisation de producteurs en Alberta sur les quelques 1000 demandes au pays.

17 commerces au 17 octobre

Seulement 17 commerces ont reçu toutes les autorisations pour vendre de la marijuana en Alberta au jour de la légalisation. La plupart des inspections de ces commerces sont terminées, a indiqué la Commission.

Environ 80 à 100 commerces pourraient s’ajouter à cette liste un mois après l’ouverture étant donné le nombre de demandes en examen à AGLC.

Les consommateurs seront autorisés à transporter seulement 30 grammes en public, ce qui limitera leurs achats. Rien ne les empêchera cependant de visiter plusieurs commerces dans la journée tant qu’ils ne transportent pas plus que la quantité autorisée.

Étalage de cannabis dans un commerce Photo : Radio-Canada/CBC/Chanss Lagaden

1 site Internet aux strictes mesures

Le cannabis sera également disponible à la vente en ligne sur le site mis en place par AGLC à partir du 17 octobre à minuit. C’est le seul site légalement autorisé à vendre du cannabis en Alberta.

Les clients intéressés devront établir un compte qui vérifiera leur âge par le biais de leur historique de crédit. Une pièce d’identité gouvernementale pourra également être téléchargée sur le site. Postes Canada et Purolator seront aussi responsables de vérifier l’identité à chaque livraison.

Les prix de vente de ce cannabis en ligne ne seront disponibles que le 17 octobre, mais AGLC promet d’être compétitif pour éliminer le marché noir.

Un déficit de 43 millions de dollars

La vente de cannabis ne profitera pas à la province pour les deux premières années de commercialisation. Un déficit de 43 millions de dollars est anticipé en 2018-2019 et un déficit de 47 millions de dollars l'année suivante.

Les comptes retourneront dans le noir en 2020-2021 selon les prévisions budgétaires. Les 37 millions de dollars de profit générés par AGLC seront injectés dans les revenus généraux.

Le gouvernement provincial devrait cependant récolter jusqu’à 100 millions de dollars en 2020-2021 grâce aux taxes perçues sur la vente de cannabis.

Le président de la Commission sur les jeux de hasard, l'alcool et le cannabis, Alain Maisonneuve, en compagnie du ministre albertain des Finances, Joe Ceci. Photo : Radio-Canada/Tiphanie Roquette

11,2 millions de dollars pour les municipalités

Les villes de plus de 5000 habitants auront accès à un fonds de 11,2 millions de dollars de la part du gouvernement provincial. Il servira à financer les besoins de formation des corps policiers à la charge des municipalités.

C’est beaucoup moins d’argent que ce que demandaient les municipalités