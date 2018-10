Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Les appuis politiques et les promesses électorales se multiplient à l'approche du 22 octobre, jour de scrutin.

Jennifer Keesmaat, ancienne urbaniste en chef de Toronto et candidate à la mairie, a donné son appui politique Gord Perks.

Le conseiller municipal sortant qui brigue le siège dans le quartier électoral 4, Parkdale High Park, lui a aussi rendu la pareille.

C'est la troisième annonce du genre pour Mme Keesmaat au cours des derniers jours.

La candidate à la mairie de Toronto Jennifer Keesmaat appuie le conseiller municipal sortant Gord Perks. Photo : Radio-Canada/Lyne-Françoise Pelletier

La candidate à la mairie a aussi dévoilé son plan pour diminuer les inondations dues aux changements climatiques.

Elle propose notamment de reverdir 100 km de rues chaque année en plantant plus d'arbres, de fleurs et de jardins écologiques, de construire des infrastructures qui gèreront mieux les eaux de ruissellement dans les quartiers les plus touchés et de faire payer ceux qui contribuent au problème, comme les entreprises.

Toronto a besoin d'une source de financement précise pour toutes ces améliorations. Jennifer Keesmaat, candidate à la mairie de Toronto

Ce financement est déjà en place, selon le maire John Tory.

Il ajoute que des fonds ont été attribués à des projets pour combattre les inondations dans le plan d'immobilisations de 10 ans de la Ville.

Le maire John Tory rencontrait des gens d'affaires du quartier chinois au centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada/Lyne-Françoise Pelletier

M. Tory, qui rencontrait des gens d'affaires du quartier chinois au centre-ville de Toronto, a profité de l'occasion pour annoncer un projet d'envergure.

Il s'est engagé à ce que la construction de deux arches de bienvenue se réalise dans les quartiers chinois de Scarborough et du centre-ville, s'il est réélu.

Ces arches, qui célébreront la riche culture chinoise de la Ville, attireront les touristes de partout. John Tory, maire de Toronto

Par ailleurs, le maire soutient qu'il pourra aussi obtenir le financement nécessaire pour ce projet en travaillant de concert avec les donateurs de la communauté chinoise désireux de participer.

M. Tory a obtenu le soutien politique de l'ancien député provincial de Trinity Spadina, Han Dong, ainsi que celui des présidents de deux importantes organisations culturelles chinoises.